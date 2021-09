شريف تيراسبول وبداية تاريخية في دوري أبطال أوروبا لناد من أرض غير معترف بها

تزايد الاهتمام بنادي شريف تيراسبول المولدوفي بعد تحقيقه الفوز في أول مباراة له بمستهل أول مشاركة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة نادي شريف أمام فرق كبرى في المجموعة الرابعة التي تضم ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني. وقد فجر النادي المولدوفي مفاجأة كبيرة بفوزه 2-0 على شاختار يوم الأربعاء الماضي.

ورصد تقرير لصحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية رحلة الصعود المفاجئ للنادي الذي تأسس عام 1997 وفاز بـ19 بطولة دوري في بلاده ووصل اليوم إلى 63 مباراة متتالية دون هزيمة في كل المسابقات، ونجح في التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال بعد 18 محاولة فاشلة.

نادي شريف -القادم من منطقة ترانسنيستريا الصغيرة التي أعلنت من جانب واحد استقلالها عن مولدوفا عام 1991- حقق أمنيات مشجعيه في الوصول إلى هذا الدور المتقدم في دوري الأبطال، ويقول المشجع روديون -الذي كان عمره 5 سنوات عندما تم تأسيس النادي- "اعتقدت أنني سأكون رجلا عجوزا بلحية ويحمل حفيده معه قبل أن يحدث هذا".

Sheriff Tiraspol have actually scored the goal of the day so far.pic.twitter.com/FBr4CgJ9ki

— COPA90 (@Copa90) September 15, 2021