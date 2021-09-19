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كرة قدم

لاعب أتلتيكو مدريد مهدد بالإيقاف 12 مباراة بسبب كلمة للحكم

لاعبو أتلتيكو مدريد يحتجون على الحكم بعد قراره طرد فيليكس (غيتي)
لاعبو أتلتيكو مدريد يحتجون على الحكم بعد قراره طرد فيليكس (غيتي)
19/9/2021

غادر المهاجم البرتغالي جواو فيليكس أرضية الملعب مطرودا بعد نحو ربع ساعة فقط من دخوله بديلا في المباراة التي جمعت فريقه أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو، أمس السبت، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل فيليكس أرضية الملعب في الدقيقة 60 بديلا لأنخيل كوريا، ولم تمر سوى ربع ساعة حتى أشهر الحكم جيل مانزانو بطاقة صفراء في وجه اللاعب بعد احتكاك مع لاعب منافس.

وبدا أن اللاعب البرتغالي لم يتقبل قرار الحكم، وقال "أنت مجنون" للاعتراض والتعبير عن غضبه من القرار.

ولم يتأخر الحكم في إشهار بطاقة صفراء ثانية في وجه اللاعب، وطرده في أمسية هي الأسوأ في مشوار فيليكس منذ التحاقه بأتلتيكو مدريد عام 2019.

وقد ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم البرتغالي مهدد بعقوبة الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 و12 مباراة، بسبب سلوكه مع الحكم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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