غادر المهاجم البرتغالي جواو فيليكس أرضية الملعب مطرودا بعد نحو ربع ساعة فقط من دخوله بديلا في المباراة التي جمعت فريقه أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو، أمس السبت، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل فيليكس أرضية الملعب في الدقيقة 60 بديلا لأنخيل كوريا، ولم تمر سوى ربع ساعة حتى أشهر الحكم جيل مانزانو بطاقة صفراء في وجه اللاعب بعد احتكاك مع لاعب منافس.

وبدا أن اللاعب البرتغالي لم يتقبل قرار الحكم، وقال "أنت مجنون" للاعتراض والتعبير عن غضبه من القرار.

Joao Felix was sent off after receiving two yellow cards in the space of ten seconds against Athletic Bilbao 😳 pic.twitter.com/2bTG4M5BTH

— ESPN FC (@ESPNFC) September 18, 2021