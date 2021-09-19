لاعبو برشلونة وإصابات الركبة.. مسلسل متواصل منذ 4 سنوات

إصابة الدانماركي مارتن براثوايت، مهاجم برشلونة في الركبة هي الـ16 من نوعها التي يتعرض لها لاعبو البرسا في السنوات الأربع الماضية، مما أدى إلى غياب لاعبي الفريق عن الملاعب لمدة 1806 أيام.

وأصيب لاعبون بارزون مثل صامويل أومتيتي وأنسو فاتي وفيليب كوتينيو بإصابات خطيرة في الركبة على مر السنين، وأدى ذلك إلى غيابهم عن الملاعب لعدة أشهر.

في الواقع، لم يعد فاتي بعد إلى الملاعب، بينما تعافى كوتينيو تمامًا هذا الأسبوع، وعاد مارك أندريه تير شتيغن قبل 3 أسابيع، وعانى اللاعبون الثلاثة من مشاكل الركبة.

إصابات 2020-2021

في الموسم الماضي، بدأ برشلونة مشواره بدون تير شتيغن، الذي خضع لجراحة في الركبة وغاب عن الملاعب لمدة 78 يوما. وأجبرته الإصابة نفسها على البقاء خارج الملاعب لمدة 103 أيام هذا العام.

من جهته، عانى فاتي من إصابة في ركبته اليسرى، أبعدته عن الملاعب 314 يومًا، بينما أصيب كوتينيو أيضًا بإصابة في الغضروف المفصلي ولم يلعب لمدة 242 يوما.

وبقي جيرارد بيكيه، الذي أصيب في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، بعيدا عن الملاعب لمدة 87 يوما، ثم عانى من التواء في الرباط الجانبي الداخلي في ركبته اليمنى (وغاب 37 يوما).

في غضون ذلك، خضع موسى واجي لعملية جراحية بعد إصابة خطيرة في الركبة وغاب عن الملاعب 276 يومًا.

في موسم 2019/2020، تعرض فاتي وسيرجي روبرتو وجونيور فيربو لإصابات طفيفة في الركبة، لكن لويس سواريز، مهاجم البرسا السابق وأتلتيكو مدريد الحالي، خضع لعملية جراحية لإصابة في الغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليمنى وغاب عن الملاعب 149 يوما.

كما عانى المهاجم الأورغوياني من مشاكل في الركبة موسم 2018-2019 وغاب عن الملاعب لمدة 30 يومًا.

وفي الموسم نفسه، غاب أومتيتي 132 يومًا بسبب إصابتين في الركبة، وغاب رافينيا بسبب تمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى 209 أيام توقف عن الملاعب.