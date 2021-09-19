انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

كومان غير نادم على تدريب برشلونة

كومان يعيد الكرة للاعبه خلال الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ (غيتي)
كومان يعيد الكرة للاعبه خلال الهزيمة الثقيلة أمام بايرن ميونخ (غيتي)
19/9/2021

قال الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد إنه لا يشعر بأي ندم على قراره تولي مسؤولية قيادة الفريق الكتالوني، مشيرا إلى أنه ليس خائفا على مستقبله مع النادي.

وترك كومان منصبه مدربا لمنتخب هولندا من أجل العودة إلى برشلونة -الذي شهد بزوغ نجوميته كأحد أبرز نجوم كرة القدم الهولندية- بعد إقالة المدرب كيكي سيتين العام الماضي.

ولم يمض كومان وقتا مريحا مع برشلونة، حيث جعلت الصعوبات المالية التي يواجهها النادي مهمته أكثر تعقيدا.

وتردد تقارير أن خوان لابورتا رئيس برشلونة غير متأكد من الاحتفاظ بكومان، وذلك عندما تولى منصبه في رئاسة النادي في وقت سابق من هذا العام، في وقت تأثر فيه الفريق بشكل كبير برحيل قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الشهر الماضي، في حين رحل الفرنسي أنطوان غريزمان أيضا قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويلعب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي تحت قيادة كومان الآن، حيث عمل الثنائي سابقا مع منتخب هولندا، وقدم مهاجم ليون الفرنسي السابق بداية قوية مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

مع حصول برشلونة على المركز الثالث في الموسم الماضي ببطولة الدوري، بدأ لابورتا لاحقا في البحث عن بديل لكومان، غير أنه أبقى على النجم السابق للفريق، وقد يكون السر الشرط الجزائي في عقده.

وقال كومان (58 عامًا) لشبكة "إن أو إس" (NOS) التلفزيونية الهولندية، قبل خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني في مستهل مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يوم الثلاثاء الماضي، إن بعض تصريحات رئيسه السابقة "ليست حكيمة"، مشيرا إلى أنه "مستقبل برشلونة"، وأكد أنه لا توجد مشاكل بينه وبين لابورتا.

لست نادما أو خائفا

وقبيل مباراة برشلونة مع ضيفه غرناطة غدا الاثنين ببطولة الدوري، كرر كومان أنه رغم الصعوبات التي يواجهها، فإنه لا يندم على تولي المنصب، مشددا على أنه ليس لديه مخاوف بشأن مستقبله.

وقال كومان في مؤتمر صحفي "لست نادما على التعاقد مع برشلونة. الوضع معقد بالنسبة لي وللنادي والجماهير".

أضاف كومان "نحن نفتقر إلى أشياء. كلنا نريد الأفضل للنادي. كنت أعلم ذلك وأردت المجيء. لكنني لم أتوقع هذا الوضع مع المشاكل الاقتصادية، لكني أقاتل وأرغب في أن أكون هنا وأريد الفوز".

وتابع "لا أعرف أي شيء (عن مستقبلي). أفكر فقط في المباراة والفريق. والباقي ليس في يدي".

وأوضح كومان "أنا هادئ وواثق من الفوز بالمباريات. ينبغي أن نتعافى ليكون لدينا المزيد من اللاعبين المتاحين، لكنني أدرك أنه يتعين علينا الفوز، فالنتائج فقط هي المهمة".

وأكد المدرب الهولندي "أنا لست خائفا على مستقبلي. النادي هو الذي يتخذ القرار".

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بوجود حملة ضده، قال كومان "لا أشعر بذلك، لكن لكل فرد الحق في أن يكون له رأي وأن يكون معي أو ضدي".

ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 7 نقاط، وما زال يمتلك لقاء مؤجلا، لكنه لم يتعرض لأي خسارة في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم.

ويقف التاريخ بجوار برشلونة قبل لقائه مع غرناطة، حيث فاز بـ24 مباراة من إجمالي 25 لقاء ضد الفريق الأندلسي بملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، في بطولة الدوري.

وترجع الخسارة الوحيدة لبرشلونة أمام غرناطة بالدوري على هذا الملعب إلى لقاء الفريقين الأخير الذي جرى في أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من كرة قدم

رونالدو متألق وميسي مرتبك في بداية هذا الموسم

رونالدو (يسار) سجل 4 أهداف في 3 مباريات بينما لا يزال ميسي يبحث عن هدفه الأول (مواقع التواصل)

ستجرى في البصرة.. تأجيل بطولة "خليجي 25" مرة أخرى

بطولة &#34;خليجي 25&#34; تأجلت أكثر من مرة في السنوات الماضية (مواقع التواصل)

بنزيمة يتطلع لتكرار إنجاز بوشكاش أسطورة ريال مدريد

بنزيمة يتصدر قائمة هدافي الليغا هذا الموسم بـ 6 أهداف (غيتي)

هل فعلا دل رونالدو دي خيا على جهة ركلة الجزاء في مواجهة وستهام ومان يونايتد؟

لقطة مفبركة لركلة جزاء وستهام ضد مانشستر يونايتد (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

سربها أحد موظفي فيسبوك.. وثائق وول ستريت قد تكون نهاية عملاق التواصل الاجتماعي

فريق النزاهة في فيسبوك اقترح إدخال تغيير خوارزمي طفيف، ولكن زوكربيرغ رفض الفكرة لأنها قد تقلل من تفاعل المستخدم (مواقع التواصل)

رغم هروبهم الأسطوري من جلبوع.. لماذا لم يتمكن الأسرى الستة من الاختفاء طويلا؟

الأسرى الستة الذين استطاعوا الهرب من سجن جلبوع شديد التحصين (مواقع التواصل)

أزمة الغواصات.. مساع للتهدئة ومسؤولون أميركيون يعزون التصعيد الفرنسي لحسابات انتخابية ولقاء بواشنطن قد يزيد غضب باريس

غواصة نووية (موقع البحرية الملكية البريطانية)
logo

تاريخ التحرش الغربي بالصين.. ثأر قديم عمره ٥٠٠ عام يتجدّد اليوم