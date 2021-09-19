قال الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد إنه لا يشعر بأي ندم على قراره تولي مسؤولية قيادة الفريق الكتالوني، مشيرا إلى أنه ليس خائفا على مستقبله مع النادي.

وترك كومان منصبه مدربا لمنتخب هولندا من أجل العودة إلى برشلونة -الذي شهد بزوغ نجوميته كأحد أبرز نجوم كرة القدم الهولندية- بعد إقالة المدرب كيكي سيتين العام الماضي.

ولم يمض كومان وقتا مريحا مع برشلونة، حيث جعلت الصعوبات المالية التي يواجهها النادي مهمته أكثر تعقيدا.

وتردد تقارير أن خوان لابورتا رئيس برشلونة غير متأكد من الاحتفاظ بكومان، وذلك عندما تولى منصبه في رئاسة النادي في وقت سابق من هذا العام، في وقت تأثر فيه الفريق بشكل كبير برحيل قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الشهر الماضي، في حين رحل الفرنسي أنطوان غريزمان أيضا قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويلعب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي تحت قيادة كومان الآن، حيث عمل الثنائي سابقا مع منتخب هولندا، وقدم مهاجم ليون الفرنسي السابق بداية قوية مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

مع حصول برشلونة على المركز الثالث في الموسم الماضي ببطولة الدوري، بدأ لابورتا لاحقا في البحث عن بديل لكومان، غير أنه أبقى على النجم السابق للفريق، وقد يكون السر الشرط الجزائي في عقده.

وقال كومان (58 عامًا) لشبكة "إن أو إس" (NOS) التلفزيونية الهولندية، قبل خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني في مستهل مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يوم الثلاثاء الماضي، إن بعض تصريحات رئيسه السابقة "ليست حكيمة"، مشيرا إلى أنه "مستقبل برشلونة"، وأكد أنه لا توجد مشاكل بينه وبين لابورتا.

لست نادما أو خائفا

وقبيل مباراة برشلونة مع ضيفه غرناطة غدا الاثنين ببطولة الدوري، كرر كومان أنه رغم الصعوبات التي يواجهها، فإنه لا يندم على تولي المنصب، مشددا على أنه ليس لديه مخاوف بشأن مستقبله.

وقال كومان في مؤتمر صحفي "لست نادما على التعاقد مع برشلونة. الوضع معقد بالنسبة لي وللنادي والجماهير".

أضاف كومان "نحن نفتقر إلى أشياء. كلنا نريد الأفضل للنادي. كنت أعلم ذلك وأردت المجيء. لكنني لم أتوقع هذا الوضع مع المشاكل الاقتصادية، لكني أقاتل وأرغب في أن أكون هنا وأريد الفوز".

وتابع "لا أعرف أي شيء (عن مستقبلي). أفكر فقط في المباراة والفريق. والباقي ليس في يدي".

وأوضح كومان "أنا هادئ وواثق من الفوز بالمباريات. ينبغي أن نتعافى ليكون لدينا المزيد من اللاعبين المتاحين، لكنني أدرك أنه يتعين علينا الفوز، فالنتائج فقط هي المهمة".

وأكد المدرب الهولندي "أنا لست خائفا على مستقبلي. النادي هو الذي يتخذ القرار".

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بوجود حملة ضده، قال كومان "لا أشعر بذلك، لكن لكل فرد الحق في أن يكون له رأي وأن يكون معي أو ضدي".

ويحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 7 نقاط، وما زال يمتلك لقاء مؤجلا، لكنه لم يتعرض لأي خسارة في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم.

ويقف التاريخ بجوار برشلونة قبل لقائه مع غرناطة، حيث فاز بـ24 مباراة من إجمالي 25 لقاء ضد الفريق الأندلسي بملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، في بطولة الدوري.

وترجع الخسارة الوحيدة لبرشلونة أمام غرناطة بالدوري على هذا الملعب إلى لقاء الفريقين الأخير الذي جرى في أبريل/نيسان الماضي.