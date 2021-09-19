أعلن أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، عدم جواز التبرع لنادي الزمالك، استنادا على الآية التي تحدد مصارف الزكاة الثمانية، وهي قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وقال كريمة -في مداخلة مع قناة الحدث- إن من ينادون بإخراج الزكاة والصدقات لنادي الزمالك مخطئون، فهو ليس من المصارف التي توجّه إليها الزكاة، قائلا "من يتحدث حول ذلك فهو أمر غريب وأمر عجيب، فلا نترك المحتاجين بمستشفى أبو الريش ونتبرع لنادي الزمالك".

وكان رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك حسين لبيب قد دعا جماهير النادي إلى التبرع لسداد مستحقات لاعبيه، ودعا لبيب -في تصريحات تليفزيونية- الجماهير للتبرع ولو بـ100 جنيه (نحو 6.5 دولارات).

حملة جديدة

وأطلق نادي الزمالك حملة تبرعات جديدة لجمع 100 مليون جنيه (نحو 6.5 ملايين دولار) لحل أزمة النادي المالية، التي تسببت في عدم قدرته على قيد لاعبين جدد، بعد إيقافه من الفيفا بسبب عدم تسديد غرامات مالية.

وشارك في الحملة عدد كبير من رموز الزمالك في مختلف الألعاب، على أمل النجاح في إنقاذ الفريق من عثرته المالية، ودعم استمراره في الحصول على مزيد من البطولات، بعد حصوله على بطولة الدوري المصري هذا العام لأول مرة بعد غياب سنوات عن التتويج بها.

الزمالك والديون

رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حسين لبيب، قال إن النادي يعاني من الديون منذ 10 سنوات، معتبرا أن طريقة إدارة النادي خلال السنوات الماضية لم تكن صحيحة على الصعيد الاقتصادي.

وقال لبيب -في تصريحات تلفزيونية- إن الزمالك لا يمتلك أي مصدر دخل، بسبب توقف إيرادات تذاكر المباريات، وعدم تسديد أصحاب المحلات عند سور النادي الإيجار، مشيرا إلى قضايا مرفوعة ضد مؤسستين لم تدفعا الإيجار منذ فترة طويلة.

واتهم لبيب أشخاصا لم يسمهم بالضغط على أعضاء النادي لعدم دفع الاشتراكات، حتى تستمر الأزمات المالية في النادي، نكاية في مجلس الإدارة الحالي.

تفاعل وتحفظات

جماهير نادي الزمالك تفاعلت بشكل كبير مع دعوات التبرع، وتعددت الدعوات للمشاركة في حملة الدعم، ونشر عدد كبير من الجماهير إيصالات لمبالغ تبرعوا بها بالفعل ضمن الحملة.

وتحفظت بعض الجماهير على فكرة التبرع، وطالب عدد منهم اللاعبين بتخفيض رواتبهم الكبيرة دعما للنادي في ظروفه الحالية، وطالب آخرون رموز الزمالك بالتبرع له في ظل قدرتهم المالية مقارنة بعموم الجماهير، كما قال البعض إنه لن يتبرع قبل أن يقوم بذلك الفنانون ورجال الأعمال من محبي النادي.

-حبك للزمالك مش بالكلام وبس

لكن أنك تحول الحب دا من كلام وتنظير إلى فعل حقيقي

-منذ اطلاق حملة دعم الزمالك في البنوك حضرتك حولت للحساب كام مرة؟

ونظّرت و اِنتقدت واِتهمت..كم مرة؟

-أحنا نقدر نعمل كتير..نقدر نحول النادي دا لأغنى أنديه الوطن العربي لو خلصت النوايا.

زهقنا من التنظير pic.twitter.com/lPrpBuUC2R — motaz elshamy (@motazelshamy) September 19, 2021

اللي بيتعمل في حملة دعم الزمالك ماديا ملحمة يستحق الشكر كل اللي اشترك فيها سواء بالتبرع او الدعايا وتذكير الناس

جمهور الزمالك العظيم ,النادي محتاجلك ولو باقل القليل ولو بتمن تذكرة

دعم الجمهور للنادي مصدر فخر وكبرياء للنادي ولجماهيره pic.twitter.com/XhcOTE5mcX — Walid Rashwan « El Doc » (@w_rashwan) September 19, 2021

#الزمالك يعنى الإنتماء والوقت ده اى كلام فهو معناه انك بتهد وبتشق الصف الحب اللى بجد انك تتبرع بلى تقدر عليه ومتسمعش كلام حد يقولك هتبرع لناس بتاخد ملايين رد عليه وقوله يبقى متطلبش من اللى موجود صفقات بملايين .الوقت ده وقت أفعال مش كلام #الزمالك_اولا_واخيرا 🇦🇹🇦🇹🇦🇹 — Nashwa elsherbiny (@Nashwa4621) September 18, 2021

انقذووووو الزماااااااااالك احنا داخلين علي مرحلة صعبه و ممكن يتم فيها فعلا اعلان إفلاس الزمالك ( رسميا ) بناشد الاعلاميين و الصحفيين و الجماهير

من فضلكم عايزين حملة كبيرة لإعادة دعم النادي مرا أخري أنقذو الزمالك من فضلكم بناشد كل من يهمة الامر اقسم بالله الزمالك محتاج الدعم — الاعـلامـي / عـبـده اشــرف 🇦🇹 (@abdoashrraf) September 18, 2021

موضوع دعم الزمالك شيء عادي ولكن اين النجوم اللي كسبت ملايين من النادي واين رجال الاعمال بتوع الشو ؟ ممدوح عباس ده لوحده ممكن يدفع ١٠٠ مليون والا يتاثر خالص ولكنه هو والعتال وغيرهم من بتوع خناقات الكراسي ميفرقش معاهم النادي يفرق معاهم المكاسب الشخصيه ✋🏻 — عنتيل النشطاء ☺️🕺🏾🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@antellabokom39) September 18, 2021

سؤال لكل من نادى الزمالك عمل اسمه أين أنتم من ازمه النادى ليه مفيش مشاركه منكم فى اى دعم مادى للنادى الزمالك عمل منكم أساطير وبتظهرو فى الفضايات الاسامى كتير بيس كله بيخب بالكلام وليس الفعل وبرده اللعيبه اللى بتلعب دلوقتى لازم تخفض عقودها لو بتحب الزمالك فعلا انتو اخدت ٨٠ % pic.twitter.com/7LAhiZqhoM — Sameh Ahmed (@SamehAh50976290) September 18, 2021

أنا واحد من جماهير الزمالك ضد فكرة التبرعات..

لكن في طرق كتير ممكن أساهم بيها ف دعم النادي من غير فكرة التبرعات

زي انك تبيع تيشرت النادي بضعفين تمنه..

يعني لو تكلفته 100 بيعو ب 200

أنا واحد من الجماهير هشتري ليا ولاودي ولكل عيلتي

لكن مجلس الإدارة مش عايز يفكر ولا يعمل شيء جديد — ahmed Salah (@Ahmedibnsalah) September 18, 2021