تغنى نادي ليفربول ومدربه يورغن كلوب والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) بالأرقام التاريخية للنجم المصري محمد صلاح، بعد تسجيله الهدف رقم 99 مع "الريدز" في البريميرليغ، في حين وجه صلاح رسالة إلى جماهير ليفربول.

وقال كلوب عن صلاح "نحن نقدره بشكل كبير لدرجة لن تصدقوها… أتذكر اليوم الأخير للموسم الماضي، عندما فاته لقب الحذاء الذهبي بفارق هدف، لقد كان الجميع بغرفة ملابسنا محطمين للغاية لأجله… بسبب كل ما فعله من أجلنا خلال موسم صعب للغاية كي نظل في المنافسة".

من بين أهداف الملك الـ💯 في الدوري الإنجليزي الممتاز، أيهم تفضلون؟ 🤔pic.twitter.com/cNvxkv8Cbm — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 13, 2021

وأضاف المدرب الألماني "لم يتسن لنا تهنئته على إنجازه الكبير بتسجيل 100 هدف في البريميرليغ (في مباراة ليفربول وتشلسي) بسبب ما حدث لهارفي إيليوت، لكن في اليوم التالي -في التدريب- تجمعنا جميعا لتهنئته. يا له من لاعب، يا له من محترف، يا له من شخص".

لحظة ملكية لن تُنسى من مُحطم الأرقام الأقرب لقلوبنا @MoSalah ❤️ الملك المصري محمد صلاح يسجل هدفه الـ 100 بالدوري الإنجليزي الممتاز فقط في 162 مباراة ⚽pic.twitter.com/Wfu2SevOPr — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 12, 2021

ونشر نادي ليفربول -على حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الأحد- مقطع فيديو للهدف الذي أحرزه صلاح بقميص الريدز في مباراته أمس السبت ضد نادي كريستال بالاس بالجولة الخامسة في البريميرليغ، وكتب معلقا على الفيديو "99 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز، والعد مستمر"، وواصفا صلاح بـ"العالمي".

موسم جديد و@MoSalah يواصل تقديم نفس الأداء الرائع! 🔥 استمتع بأفضل ما قدمه في أغسطس، بعدما حصل على جائزة لاعب الشهر المقدمة من @StanChart 🔝pic.twitter.com/l4TZeJmDWS — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 15, 2021

وقاد صلاح ليفربول للفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-0 على أرضه وبين جماهيره، بعدما سجل هدفا وصنع آخر، كما احتفل بهدفه مع المشجعين في مدرجات ملعب أنفليد.

𝟗𝟗 هدف للملك المصري مع الريدز في الدوري الإنجليزي وما زال لدى مو الكثير…⚽ رائع كعادته @MoSalah 🤩pic.twitter.com/r8kLCeoDpY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 18, 2021

بدوره، تغنى الحساب الرسمي للبريميرليغ -على موقع تويتر- بأرقام النجم المصري، حيث قال في تغريدة نشرها -أمس السبت- محتفيا بصلاح "منذ ظهوره الأول مع ليفربول، أسهم في 134 هدفا في الدوري الإنجليزي، أكثر من أي لاعب آخر بـ24 هدفا على الأقل"، مشيرا إلى أنه سجل 99 هدفا، وقدم 35 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق.

Since his @LFC debut, Mohamed Salah has had 134 goal involvements in the #PL, at least 24 more than any other player 9️⃣9️⃣ goals, 3️⃣5️⃣ assists 🌟#LIVCRY pic.twitter.com/T2Sb7I2Mpc — Premier League (@premierleague) September 18, 2021

رسالة صلاح

وحرص صلاح على توجيه رسالة خاصة إلى جماهير ليفربول، بعد هدفه الـ99 في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص الريدز.

تمريرة مميزة من أوريغي 😍 إنهاء رائع معتاد من الملك @MoSalah 👑pic.twitter.com/HuXVY6fCrh — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 17, 2021

ونشر صلاح -على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام- صورتين من احتفاله بالهدف الذي أحرزه أمام جماهير ليفربول في ملعب أنفليد، في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز 3-صفر، ولقد تلقت الصورتان نحو مليون ونصف المليون إعجاب من المتابعين.

وكتب صلاح معلقا على الصورة بكلمات مؤثرة موجهة لجماهير ليفربول خاصة "أنتم.. أيها المشجعون تجعلونني أستمر هكذا.. أنتم تمنحونني قوة أكثر مما تعتقدون".

وتفاعل مع رسالة صلاح عدد من مشاهير مصر، كما تفاعل قائد ليفربول -لاعب خط الوسط الإنجليزي- جوردان هندرسون مع منشور النجم المصري، الذي حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.