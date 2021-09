تغنى نادي ليفربول ومدربه يورغن كلوب والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ) بالأرقام التاريخية للنجم المصري محمد صلاح، بعد تسجيله الهدف رقم 99 مع "الريدز" في البريميرليغ، في حين وجه صلاح رسالة إلى جماهير ليفربول.

وقال كلوب عن صلاح "نحن نقدره بشكل كبير لدرجة لن تصدقوها… أتذكر اليوم الأخير للموسم الماضي، عندما فاته لقب الحذاء الذهبي بفارق هدف، لقد كان الجميع بغرفة ملابسنا محطمين للغاية لأجله… بسبب كل ما فعله من أجلنا خلال موسم صعب للغاية كي نظل في المنافسة".

وأضاف المدرب الألماني "لم يتسن لنا تهنئته على إنجازه الكبير بتسجيل 100 هدف في البريميرليغ (في مباراة ليفربول وتشلسي) بسبب ما حدث لهارفي إيليوت، لكن في اليوم التالي -في التدريب- تجمعنا جميعا لتهنئته. يا له من لاعب، يا له من محترف، يا له من شخص".

ونشر نادي ليفربول -على حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الأحد- مقطع فيديو للهدف الذي أحرزه صلاح بقميص الريدز في مباراته أمس السبت ضد نادي كريستال بالاس بالجولة الخامسة في البريميرليغ، وكتب معلقا على الفيديو "99 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز، والعد مستمر"، وواصفا صلاح بـ"العالمي".

وقاد صلاح ليفربول للفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-0 على أرضه وبين جماهيره، بعدما سجل هدفا وصنع آخر، كما احتفل بهدفه مع المشجعين في مدرجات ملعب أنفليد.

بدوره، تغنى الحساب الرسمي للبريميرليغ -على موقع تويتر- بأرقام النجم المصري، حيث قال في تغريدة نشرها -أمس السبت- محتفيا بصلاح "منذ ظهوره الأول مع ليفربول، أسهم في 134 هدفا في الدوري الإنجليزي، أكثر من أي لاعب آخر بـ24 هدفا على الأقل"، مشيرا إلى أنه سجل 99 هدفا، وقدم 35 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق.

Since his @LFC debut, Mohamed Salah has had 134 goal involvements in the #PL, at least 24 more than any other player

9️⃣9️⃣ goals, 3️⃣5️⃣ assists 🌟#LIVCRY pic.twitter.com/T2Sb7I2Mpc

— Premier League (@premierleague) September 18, 2021