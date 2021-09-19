انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

رونالدو يسجل ولينغارد ودي خيا يقودان مانشستر يونايتد لفوز مثير على ويستهام

رونالدو يتابع كرة هدفه الأول وهي تسكن الشباك (غيتي)
رونالدو يتابع كرة هدفه الأول وهي تسكن الشباك (غيتي)
19/9/2021-|آخر تحديث: 19/9/202107:19 PM (مكة المكرمة)

سجل جيسي لينغارد هدفا رائعا قرب النهاية، وأنقذ الحارس ديفيد دي خيا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليفوز مانشستر يونايتد 2-1 على وست هام يونايتد في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم ويستهام بهدف بعد مرور نصف ساعة عندما سدد سعيد بن رحمة كرة اصطدمت بقدم رافاييل فاران وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى، لكن كريستيانو رونالدو تلقى تمريرة من برونو فرنانديز، وسدد كرة أنقذها الحارس أوكاش فابيانسكي قبل أن يتابعها الهداف البرتغالي إلى داخل المرمى من مدى قريب.

بيد أن رونالدو -على غير عادته- بدا غير سعيد أثناء الاحتفال بالهدف، رغم تسجيله في المباراة الثالثة على التوالي منذ انضمامه ليونايتد.

وأطلق البديل لينغارد تسديدة رائعة في الزاوية العليا في الدقيقة 89 ضد ناديه السابق، لكن ويستهام حصل على ركلة جزاء بعدها بقليل بسبب لمسة يد ضد لوك شو.

وشارك مارك نوبل في الثواني الأخيرة لتسديد الركلة، لكن دي خيا أنقذ المحاولة ببراعة ليهدي مانشستر يونايتد فوزا مثيرا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، في حين مني ويستهام بخسارته الأولى هذا الموسم ويملك 8 نقاط.

هزيمة ليستر سيتي

وفي مباراة أخرى على ملعب فالمر، فاز برايتون على ليستر سيتي 2-1.

وسجل هدفي برايتون نيال موباي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وداني ويلبيك في الدقيقة 50، في حين سجل هدف ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة 61.

ورفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 6 نقاط في المركز الـ12.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

أغنام أجبرت رونالدو على ترك قصره

انتقل كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهم الأربعة إلى قصر قيمته 8 ملايين دولار، بعد أيام فقط من إكمال اللاعب (36 عاما) عودته الخيالية إلى مانشستر يونايتد.

17/9/2021

تسريبات صادمة تكشف رفض برشلونة عرض رونالدو بالانتقال إليه بسبب ريال مدريد

كان سوق الانتقالات الصيفية الحالي مجنونًا بشكل عام وبالنسبة لكريستيانو رونالدو بشكل خاص، حيث كشفت تسريبات أذاعها راديو كتالونيا أن برشلونة كان من الأندية التي عرض عليها رونالدو نفسه لكنه قوبل بالرفض.

30/8/2021
المزيد من كرة قدم

رونالدو متألق وميسي مرتبك في بداية هذا الموسم

رونالدو (يسار) سجل 4 أهداف في 3 مباريات بينما لا يزال ميسي يبحث عن هدفه الأول (مواقع التواصل)

ستجرى في البصرة.. تأجيل بطولة "خليجي 25" مرة أخرى

بطولة &#34;خليجي 25&#34; تأجلت أكثر من مرة في السنوات الماضية (مواقع التواصل)

بنزيمة يتطلع لتكرار إنجاز بوشكاش أسطورة ريال مدريد

بنزيمة يتصدر قائمة هدافي الليغا هذا الموسم بـ 6 أهداف (غيتي)

هل فعلا دل رونالدو دي خيا على جهة ركلة الجزاء في مواجهة وستهام ومان يونايتد؟

لقطة مفبركة لركلة جزاء وستهام ضد مانشستر يونايتد (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

سربها أحد موظفي فيسبوك.. وثائق وول ستريت قد تكون نهاية عملاق التواصل الاجتماعي

فريق النزاهة في فيسبوك اقترح إدخال تغيير خوارزمي طفيف، ولكن زوكربيرغ رفض الفكرة لأنها قد تقلل من تفاعل المستخدم (مواقع التواصل)

رغم هروبهم الأسطوري من جلبوع.. لماذا لم يتمكن الأسرى الستة من الاختفاء طويلا؟

الأسرى الستة الذين استطاعوا الهرب من سجن جلبوع شديد التحصين (مواقع التواصل)

أزمة الغواصات.. مساع للتهدئة ومسؤولون أميركيون يعزون التصعيد الفرنسي لحسابات انتخابية ولقاء بواشنطن قد يزيد غضب باريس

غواصة نووية (موقع البحرية الملكية البريطانية)
logo

تاريخ التحرش الغربي بالصين.. ثأر قديم عمره ٥٠٠ عام يتجدّد اليوم