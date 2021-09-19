رونالدو يسجل ولينغارد ودي خيا يقودان مانشستر يونايتد لفوز مثير على ويستهام

سجل جيسي لينغارد هدفا رائعا قرب النهاية، وأنقذ الحارس ديفيد دي خيا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليفوز مانشستر يونايتد 2-1 على وست هام يونايتد في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم ويستهام بهدف بعد مرور نصف ساعة عندما سدد سعيد بن رحمة كرة اصطدمت بقدم رافاييل فاران وغيرت اتجاهها ودخلت المرمى، لكن كريستيانو رونالدو تلقى تمريرة من برونو فرنانديز، وسدد كرة أنقذها الحارس أوكاش فابيانسكي قبل أن يتابعها الهداف البرتغالي إلى داخل المرمى من مدى قريب.

بيد أن رونالدو -على غير عادته- بدا غير سعيد أثناء الاحتفال بالهدف، رغم تسجيله في المباراة الثالثة على التوالي منذ انضمامه ليونايتد.

وأطلق البديل لينغارد تسديدة رائعة في الزاوية العليا في الدقيقة 89 ضد ناديه السابق، لكن ويستهام حصل على ركلة جزاء بعدها بقليل بسبب لمسة يد ضد لوك شو.

وشارك مارك نوبل في الثواني الأخيرة لتسديد الركلة، لكن دي خيا أنقذ المحاولة ببراعة ليهدي مانشستر يونايتد فوزا مثيرا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، في حين مني ويستهام بخسارته الأولى هذا الموسم ويملك 8 نقاط.

هزيمة ليستر سيتي

وفي مباراة أخرى على ملعب فالمر، فاز برايتون على ليستر سيتي 2-1.

وسجل هدفي برايتون نيال موباي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وداني ويلبيك في الدقيقة 50، في حين سجل هدف ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة 61.

ورفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 6 نقاط في المركز الـ12.