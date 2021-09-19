تشلسي يسحق توتنهام ويتقاسم صدارة البريميرليغ مع ليفربول

قدم تشلسي عرضا رائعا في الشوط الثاني ليفوز 3-0 بسهولة على توتنهام بأهداف تياغو سيلفا ونغولو كانتي وأنطونيو روديغر، ويتقاسم مع ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ولم تظهر مؤشرات على هذا الانتصار الكبير خلال الشوط الأول، لكن تشلسي سيطر تماما على اللعب بعد الاستراحة وأكد أنه سيكون من أبرز المرشحين لحصد لقب البريميرليغ.

وتقدم تياغو بهدف من ضربة رأس في الدقيقة 49، وأضاف البديل كانتي هدفا بتسديدة غيرت اتجاهها وخدعت الحارس هوغو لوريس.

واختتم روديغر الثلاثية في اللحظات الأخيرة ليرفع تشلسي رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، ويتقاسم القمة مع ليفربول، حيث سجل الفريقان 12 هدفا مقابل استقبال هدف وحيد في شباك كل منهما.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليفربول وتشلسي.