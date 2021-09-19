أصبح باريس سان جيرمان مرشحا فوق العادة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ ضم ليونيل ميسي هذا الموسم، لكن المدرب ماوريسيو بوكيتينو قال إنه لم يحول نجومه اللامعين إلى فريق بعد.
البديل إيكاردي ينقذ سان جيرمان في أول مباراة لميسي بحديقة الأمراء
أحرز البديل ماورو إيكاردي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب باريس سان جيرمان تأخره إلى فوز صعب 2-1 على ضيفه أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد، في الظهور الأول لليونيل ميسي في ملعب حديقة الأمراء والذي انتهى بخلاف بسيط مع المدرب ماوريسيو بوكيتينو.
وأرسل كيليان مبابي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى وهرب إيكاردي من مراقبه، وقفز ليضعها بضربة رأس في الزاوية البعيدة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
إيكاردي يحرز هدف النقاط الثلاث في الوقت القاتل 🔥💪#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_ليون #beINLigue1 pic.twitter.com/zWT7zDoCuQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2021
وكان نيمار أدرك التعادل لصاحب الأرض من ركلة جزاء مثيرة للجدل بعدما منح لوكاس باكيتا التقدم للفريق الضيف.
ليون يفاجئ باريس سان جيرمان و يحرز هدف التقدم ⚽️🇫🇷 #الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_ليون #beINLigue1 pic.twitter.com/ehxANDRXrI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2021
وحافظ باريس سان جيرمان على بدايته المثالية ليصل رصيده إلى 18 نقطة، متقدما بـ5 نقاط على أولمبيك مرسيليا الذي قفز للمركز الثاني من 5 مباريات بعد انتصاره 2-صفر على ستاد رين.
وتوقف رصيد ليون عند 8 نقاط في المركز التاسع.
ورد إطار المرمى ركلة حرة رائعة سددها ميسي في الشوط الأول في مشاركته الثالثة مع باريس سان جيرمان والأولى كأساسي بالدوري الفرنسي.
جمال كرة القدم ليس دائما بالأهداف 🤩
ما عدد المرات التي شاهدت فيها إعادة تسديدة ميسي 👇#الدوري_الفرنسي #ميسي #beINLigue1 pic.twitter.com/XraRF4oxbs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2021
وفاجأ بوكيتينو الجميع قبل نحو 16 دقيقة من النهاية بإخراج النجم الأرجنتيني الذي بدا على ملامح وجهه رفضه قرار مدربه.
👈 أول مباراة لليونيل ميسي كأساسي مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
👈 أول مباراة لليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء 🇫🇷#الدوري_الفرنسي #ميسي #beINLigue1 pic.twitter.com/3niFzpWs5s
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2021