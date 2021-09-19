أحرز البديل ماورو إيكاردي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب باريس سان جيرمان تأخره إلى فوز صعب 2-1 على ضيفه أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد، في الظهور الأول لليونيل ميسي في ملعب حديقة الأمراء والذي انتهى بخلاف بسيط مع المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

وأرسل كيليان مبابي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى وهرب إيكاردي من مراقبه، وقفز ليضعها بضربة رأس في الزاوية البعيدة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان نيمار أدرك التعادل لصاحب الأرض من ركلة جزاء مثيرة للجدل بعدما منح لوكاس باكيتا التقدم للفريق الضيف.

وحافظ باريس سان جيرمان على بدايته المثالية ليصل رصيده إلى 18 نقطة، متقدما بـ5 نقاط على أولمبيك مرسيليا الذي قفز للمركز الثاني من 5 مباريات بعد انتصاره 2-صفر على ستاد رين.

وتوقف رصيد ليون عند 8 نقاط في المركز التاسع.

ورد إطار المرمى ركلة حرة رائعة سددها ميسي في الشوط الأول في مشاركته الثالثة مع باريس سان جيرمان والأولى كأساسي بالدوري الفرنسي.

جمال كرة القدم ليس دائما بالأهداف 🤩 ما عدد المرات التي شاهدت فيها إعادة تسديدة ميسي 👇#الدوري_الفرنسي #ميسي #beINLigue1 pic.twitter.com/XraRF4oxbs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2021

وفاجأ بوكيتينو الجميع قبل نحو 16 دقيقة من النهاية بإخراج النجم الأرجنتيني الذي بدا على ملامح وجهه رفضه قرار مدربه.