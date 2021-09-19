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كرة قدم

البديل إيكاردي ينقذ سان جيرمان في أول مباراة لميسي بحديقة الأمراء

إحدى محاولات ميسي غير الموفقة على مرمى ليون (رويترز)
إحدى محاولات ميسي غير الموفقة على مرمى ليون (رويترز)
19/9/2021-|آخر تحديث: 20/9/202112:34 AM (مكة المكرمة)

أحرز البديل ماورو إيكاردي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب باريس سان جيرمان تأخره إلى فوز صعب 2-1 على ضيفه أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد، في الظهور الأول لليونيل ميسي في ملعب حديقة الأمراء والذي انتهى بخلاف بسيط مع المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

وأرسل كيليان مبابي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى وهرب إيكاردي من مراقبه، وقفز ليضعها بضربة رأس في الزاوية البعيدة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان نيمار أدرك التعادل لصاحب الأرض من ركلة جزاء مثيرة للجدل بعدما منح لوكاس باكيتا التقدم للفريق الضيف.

وحافظ باريس سان جيرمان على بدايته المثالية ليصل رصيده إلى 18 نقطة، متقدما بـ5 نقاط على أولمبيك مرسيليا الذي قفز للمركز الثاني من 5 مباريات بعد انتصاره 2-صفر على ستاد رين.

وتوقف رصيد ليون عند 8 نقاط في المركز التاسع.

ورد إطار المرمى ركلة حرة رائعة سددها ميسي في الشوط الأول في مشاركته الثالثة مع باريس سان جيرمان والأولى كأساسي بالدوري الفرنسي.

وفاجأ بوكيتينو الجميع قبل نحو 16 دقيقة من النهاية بإخراج النجم الأرجنتيني الذي بدا على ملامح وجهه رفضه قرار مدربه.

 

المصدر : رويترز

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