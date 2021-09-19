إنياكي وليامز وقصة 200 مباراة على التوالي

كتب المهاجم إنياكي وليامز (27 عاما) اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم الإسبانية بعد مشاركته، أمس السبت، في المباراة رقم 200 على التوالي مع أتلتيك بلباو.

وخلال مواجهة جمعته مع أتلتيكو مدريد، احتفل وليامز بإنجازه التاريخي، وخاض المباراة رقم 200 على التوالي بالدوري، حيث كان حاضرا كل المباريات سواء أساسيا أو بديلا.

وبدأت السلسلة التاريخية لوليامز في أبريل/نيسان 2016، حين واجه ملقا، ومنذ ذلك الحين لم يغب اللاعب عن أي مباراة بداعي الإصابة أو العقوبة.

ويبتعد مهاجم أتلتيك بلباو بفارق مباراتين فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم خوان أنطونيو لاراناغا اللاعب السابق لريال سوسيداد الذي خاض 202 مباراة على التوالي.

ولعب وليامز مباراة واحدة مع المنتخب الإسباني، وسجل 69 هدفا في 301 مباراة مع أتلتيك بلباو النادي الوحيد الذي حمل ألوانه حتى اليوم.