110 ملايين يورو في 3 مواسم.. تفاصيل راتب ميسي مع سان جيرمان

انتقل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مجانا إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة، ولكن لم تُعرف تفاصيل راتبه السنوي مع الفريق الباريسي الذي كشفته اليوم صحيفة فرنسية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" (L’Équipe) الفرنسية أن راتب قائد منتخب الأرجنتين يبلغ 30 مليون يورو في أول موسم ليرتفع المبلغ إلى 40 مليونا في الموسمين الثاني والثالث إذ بقي مع الفريق الباريسي، بفضل مكافآت الولاء والالتزام بالعقد.

وهذا الراتب مماثل لما يحصل عليه النجم البرازيلي نيمار، الذي مدد عقده مع سان جيرمان حتى 2025، ولم يحصل نيمار على أي زيادة في الراتب عند التجديد، بل سينخفض راتبه مع مرور سنوات العقد.

وراتب النجمين لا يتضمن المكافآت الفردية أو الجماعية.

ولكن الأمر غير الاعتيادي في عقد ميسي هو أن الأخير سيحصل على مليون يورو من راتبه بعملة النادي الرقمية المشفرة "بي إس جي فان توكن" (PSG fan token).

وأفادت التقارير بأن شركة باريس سان جيرمان دخلت في شراكة رعاية مع واحدة من أكبر منصات التشفير "كريبتو" (Crypto) لتصبح الراعي الرسمي للنادي، وهذا ما يدر عليها ربحا يبلغ نحو 30 مليون يورو في الموسم.

يذكر أن ميسي كان يتقاضى -بحسب تقارير إعلامية- 138 مليون يورو سنويا في برشلونة من دون المكافآت والمتغيرات.