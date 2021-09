عاد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إلى لقطته مع النجم الجزائري رياض محرز خلال المباراة ضد لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا وتحدث عن علاقته بمحرز.

وظهر غوارديولا خلال المباراة وهو يوجه تعليمات لمحرز بطريقة حادة، وأثارت جدلا بين من اعتبرها إهانة للنجم الجزائري، وآخرين أكدوا أنها تصرف طبيعي من مدرب تجاه لاعبه.

وقال غوارديولا بعد تلك المباراة إنه تحدث مع محرز وزميله جاك غريليش بطريقة حادة لأنهما لم ينفذا التعليمات التي طلبت منهما بين شوطي المباراة.

وعاد غوارديولا أمس الجمعة إلى تلك اللقطة، وتحدث عن علاقته بمحرز -خلال مؤتمر صحفي- وقال "5 أو 6 مواسم معا، رياض يعرفني جيدا. رد الفعل -في تلك اللحظة- أفعله كل يوم في الحصص التدريبية. سلوكي هو نفسه في كل يوم".

وأضاف في التصريحات التي نقلها موقع "مانشستر إيفننغ نيوز" (Manchester Evening News) "أحب العمل مع رياض؛ فهو رجل يقبل كل شيء ويتحمل مسؤوليته، مثل ركلة الجزاء في مباراة دورتموند قبل التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخنا، وركلة الجزاء ضد لايبزيغ التي كانت واحدة من أفضل ضربات الجزاء التي رأيتها على الإطلاق".

