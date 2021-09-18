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كرة قدم

شاهد- أجمل أهداف المسابقات الأوروبية لهذا الأسبوع

هدف تراوري في مرمى شاختار دونتسك الأجمل في دوري الأبطال خلال هذا الأسبوع (رويترز)
هدف تراوري في مرمى شاختار دونتسك الأجمل في دوري الأبطال خلال هذا الأسبوع (رويترز)
18/9/2021

مع عودة المسابقات الأوروبية خلال هذا الأسبوع، استمتعت جماهير كرة القدم بمتابعة مباريات مثيرة شهدت تسجيل كثير من الأهداف المميزة.

وإضافة إلى مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، كان محبو كرة القدم على موعد مع مباريات المسابقة الجديدة "دوري المؤتمر الأوروبي"، التي تلعب مساء كل خميس.

ونشرت حسابات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مقاطع لمجموعة من أجمل الأهداف التي سجلت خلال هذا الأسبوع.

وفي دوري أبطال أوروبا، يتصدر هدف أداما تراوري لاعب نادي شريف المولدافي في مرمى شاختار دونتسك الأوكراني قائمة الأجمل لهذا الأسبوع.

وفي الدوري الأوروبي، توج هدف كارل إيكامبي لاعب ليون الفرنسي في مرمى رينجرز الأسكتلندي بلقب الأجمل.

وفي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، كان الاختيار من نصيب لاعب روما، الإيطالي لورينزو بيلغريني الذي أحرز هدفا جميلا في مرمى صوفيا البلغاري.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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