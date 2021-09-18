في مثل هذا اليوم قبل 17 عاما، سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أجمل هدف في مسيرته، استعرض فيه مهاراته الخارقة، غير أنه اضطر للاعتذار بسببه لاحقا، فما القصة؟
شاهد- أجمل أهداف المسابقات الأوروبية لهذا الأسبوع
مع عودة المسابقات الأوروبية خلال هذا الأسبوع، استمتعت جماهير كرة القدم بمتابعة مباريات مثيرة شهدت تسجيل كثير من الأهداف المميزة.
وإضافة إلى مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، كان محبو كرة القدم على موعد مع مباريات المسابقة الجديدة "دوري المؤتمر الأوروبي"، التي تلعب مساء كل خميس.
ونشرت حسابات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مقاطع لمجموعة من أجمل الأهداف التي سجلت خلال هذا الأسبوع.
وفي دوري أبطال أوروبا، يتصدر هدف أداما تراوري لاعب نادي شريف المولدافي في مرمى شاختار دونتسك الأوكراني قائمة الأجمل لهذا الأسبوع.
🥇 Sheriff winger Adama Traore recognised for his instinctive volley 👏👏👏#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/mo77i4bjqr
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2021
وفي الدوري الأوروبي، توج هدف كارل إيكامبي لاعب ليون الفرنسي في مرمى رينجرز الأسكتلندي بلقب الأجمل.
Karl Toko Ekambi wins it with a super strike!⚽💥#UELGOTW | @Heineken | #UEL pic.twitter.com/LaYiVgfF5D
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 17, 2021
وفي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، كان الاختيار من نصيب لاعب روما، الإيطالي لورينزو بيلغريني الذي أحرز هدفا جميلا في مرمى صوفيا البلغاري.
🔝 Lorenzo Pellegrini's cool finish claims top spot 👏👏👏#UECLGOTW | @Heineken | #UECL pic.twitter.com/S8dymUVLfT
— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 17, 2021