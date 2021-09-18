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كرة قدم

سان جيرمان يخوض مواجهة ودية أمام نجوم النصر والهلال في الرياض

سان جيرمان سيكون حاضرا بكل نجومه في الرياض (مواقع التواصل)
سان جيرمان سيكون حاضرا بكل نجومه في الرياض (مواقع التواصل)
18/9/2021

أعلن نادي باريس سان جيرمان خوض مباراة ودية أمام نجوم ناديي النصر والهلال في العاصمة السعودية الرياض مطلع العام المقبل.

وسيخوض النادي الفرنسي فترة تحضيرات شتوية في العاصمة القطرية الدوحة بين 16 و20 يناير/كانون الثاني القادم، قبل أن يسافر إلى الرياض لخوض المواجهة الودية التي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ -عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر- أمس الجمعة إن المباراة ستكون من العيار الثقيل، حيث ستجمع بين نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام باريس سان جيرمان بكامل نجومه.

ويعتبر موسم الرياض حدثا سنويا ترفيهيا ضخما تشرف عليه هيئة الترفيه، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والبرامج المختلفة بالتزامن مع مشاركة أغلب نجوم العالم في مختلف المجالات والعروض.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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