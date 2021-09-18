سان جيرمان يخوض مواجهة ودية أمام نجوم النصر والهلال في الرياض

أعلن نادي باريس سان جيرمان خوض مباراة ودية أمام نجوم ناديي النصر والهلال في العاصمة السعودية الرياض مطلع العام المقبل.

وسيخوض النادي الفرنسي فترة تحضيرات شتوية في العاصمة القطرية الدوحة بين 16 و20 يناير/كانون الثاني القادم، قبل أن يسافر إلى الرياض لخوض المواجهة الودية التي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض.

لأول مرة منذ عام 2019، @PSG_arab يعود إلى الدوحة للقيام بجولة قطر الشتوية من 16 إلى 20 يناير 2022.

https://t.co/K84Zb8cHzY — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 17, 2021

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ -عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر- أمس الجمعة إن المباراة ستكون من العيار الثقيل، حيث ستجمع بين نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام باريس سان جيرمان بكامل نجومه.

عشان تتخيلون أكثر .. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض 🔥⚽️🇸🇦

ترقبوها في يناير القادم#سان_جيرمان_في_موسم_الرياض@PSG_inside@Alhilal_FC @AlNassrFC pic.twitter.com/L854h2WrJR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 17, 2021

ويعتبر موسم الرياض حدثا سنويا ترفيهيا ضخما تشرف عليه هيئة الترفيه، ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والبرامج المختلفة بالتزامن مع مشاركة أغلب نجوم العالم في مختلف المجالات والعروض.