تطورات جديدة في حالة بيليه الصحية

أكد أسطورة كرة القدم بيليه أنه في حالة جيدة، رغم الانتكاسة الصحية التي عانى منها لدى تعافيه من عملية جراحية خضع لها لإزالة ورم في القولون بداية الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بيليه -الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 3 مرات- كان من المتوقع عودته إلى منزله بعد وقت قصير من مغادرته العناية المركزة في مستشفى "ألبرت أينشتاين" في ساو باولو، الثلاثاء الماضي.

ورغم ذلك، فإن تقارير برازيلية ذكرت أمس الجمعة أن النجم (80 عاما) عاد إلى العناية المركزة، لكن ابنته طمأنت الجماهير في وقت لاحق على حالته الصحية، قبل أن يكشف فريق سانتوس عن تفاصيل أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بيليه عبر إنستغرام "أصدقائي لا زلت أتعافى بشكل جيد، اليوم زارني أفراد أسرتي، ولا زلت مبتسما كل يوم، شكرا لكم جميعا على كل هذا الحب".

ونشرت ابنته كيلي ناسيمينتو صورة لوالدها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مبتسم.

وكتبت "إنه يتعافى بشكل جيد في الإطار الطبيعي، أعدكم".

وأضافت ناسيمينتو "بعد جراحة كتلك، أحيانا تتقدم الحالة خطوتين وتتراجع خطوة. أمس كان متعبا وتراجع، واليوم تحسن درجتين".

وبيليه أول نجم عالمي في عالم كرة القدم قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم عام 1958 وعمره 17 عاما، قبل أن يكرر الأمر ذاته في نسختي عامي 1962 و1970.