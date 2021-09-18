البريميرليغ.. ليفربول يتصدر وأرسنال ينتصر ومانشستر سيتي يتعثر

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على كريستال بالاس بثلاثية اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعثر مانشستر سيتي بالتعادل مع ساوثهامبتون من دون أهداف، وفوز أرسنال على بيرنلي بهدف نظيف، وواتفورد على نوريتش سيتي 3-1، وبرينتفورد على وولفرهامبتون 2-صفر.

الدوري الانجليزي : ليفربول 2 × 0 كريستال بالاس | هدف محمد صلاح في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/YUMLxhMYUu — السبت الممتاز (@cafcl_4) September 18, 2021

وتقدم ليفربول بهدف سجله ساديو ماني (43) من متابعة لرأسية صلاح، الذي أضاف الهدف الثاني (78)، واختتم نابي كايتا أهداف ليفربول (89).

ورفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت لحين انتهاء بقية مباريات هذه الجولة، في حين توقف رصيد كريستال بالاس عند 5 نقاط في المركز 13.

وعلى ملعب الاتحاد، سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ساوثهامبتون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بشكل مؤقت، كما أصبح رصيد ساوثهامبتون 4 نقاط في المركز 15.

وعلى ملعب "تيرف مور"، فاز أرسنال على مضيفه بيرنلي بهدف نظيف.

ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتين أوديجارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد (30).

ورفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط في المركز 12، وتوقف رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة في المركز 19 قبل الأخير.