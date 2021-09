أكبر 5 أخطاء ارتكبها جوزيه مورينيو في مسيرته الرياضية

أثبت البرتغالي جوزيه مورينيو قدرته على النجاح مع أندية مختلفة، وكان من المدربين القلائل الذين توجوا بلقب الدوري في عدد من الدوريات الكبرى.

احتفل مورينيو مؤخرا بقيادة المباراة رقم ألف في مسيرته التي شهدت -إلى جانب النجاحات والتتويجات- مجموعة من الإخفاقات والأخطاء.

واختار تقرير لموقع "سبورتس كيدا" (SportsKeeda) أبرز 5 أخطاء لمورينيو خلال مشواره التدريبي.

في حالات عديدة من مسيرته المهنية وجد مورينيو طريقة لتحويل اللوم الذي يستهدف فريقه، وكان انتقاده للحكام والإدارة أمرا ثابتا في مؤتمراته الصحفية، غير أن أبرز تبرير كان اتهامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتمييز لصالح برشلونة بسبب وجود شعار منظمة "اليونيسيف" على قميص النادي الكتالوني.

وخلال فترة ولايته الأولى في تشلسي تم فرض غرامة على مورينيو بمبلغ 8900 يورو لتوجيهه اتهامات للحكم السويدي أندرياس فريسك بأنه تآمر مع مدرب برشلونة السابق فرانك ريكارد.

"ركن الحافلة" مصطلح يرمز إلى تكتل اللاعبين في الدفاع، وقد ارتبط أساسا بخطط مورينيو خلال المباريات المهمة.

وفي إنتر ميلان تمت الإشادة ببراغماتية المدرب البرتغالي التي سمحت له بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، ولكن خلال فترته في إنجلترا وإسبانيا، تم وصف هذه الخطة بأنها منافية لمبدأ اللعب الجميل في كرة القدم، ووجهت له انتقادات بأنه تسبب في الحد من القدرات الإبداعية لكريستيانو رونالدو في ريال مدريد، وإيدن هازارد في تشلسي، بسبب إلزامهم بأدوار دفاعية.

وفي عصر أصبحت فيه كرة القدم الهجومية الجذابة مطلبا جماعيا، ظل مورينيو متمسكا بأسلوبه الدفاعي القائم على تحييد خصومه دفاعيا ومحاولة تسجيل الأهداف من الهجمات المرتدة.

بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي تشلسي في موسم 2014-2015، دخل مورينيو في صراعات مع أطراف مختلفة، في مرحلة تزايد فيها التوتر والاضطراب في طريقة إدارته للفريق.

وكان المدرب البرتغالي كثير الانتقاد ليس فقط للحكام؛ ولكن أيضا للاعبيه، وذهب بعيدا إلى حد التشاجر مع طبيبة النادي إيفا كارنيرو حول قرارات التدخل الطبي في الملعب خلال مباراة انتهت بالتعادل مع سوانسي سيتي.

#OnThisDay in 2015, Chelsea drew 2-2 with Swansea, but more importantly, it was the beginning of the end of Jose Mourinho at #CFC 👀

He entered a touchline row with doctor Eva Carneiro which eventually led to a law suit and them both leaving the club 🤯 pic.twitter.com/hDR7M9isWN

— Managerial Mindset (@ManagerialMinds) August 8, 2019