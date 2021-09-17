انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

هل رونالدينيو أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ؟

خزانة الساحر البرازيلي رونالدينيو فريدة لأنها مليئة بكل الألقاب والجوائز الفردية التي يمكن أن يفوز بها لاعب كرة قدم (رويترز)
خزانة الساحر البرازيلي رونالدينيو فريدة لأنها مليئة بكل الألقاب والجوائز الفردية التي يمكن أن يفوز بها لاعب كرة قدم (رويترز)
17/9/2021

سجال لا ينتهي على هوية أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم؛ فهل أرقام اللاعب أو ألقابه أو جوائزه الفردية أو مسيرته التي يمكن أن تحسم الجدل؟

فإذا أخذنا معيار الألقاب والجوائز، يظهر لدينا أن خزانة الساحر البرازيلي رونالدينيو فريدة، لأنها مليئة بكل الألقاب والجوائز الفردية التي يمكن أن يفوز بها لاعب كرة قدم.

فأساطير كرة القدم لم يستطيعوا جمع كل الألقاب كما فعل النجم السابق لبرشلونة وميلان:

  • البرازيلي كاكا لم يفز بكأس ليبرتادوريس.
  • الظاهرة البرازيلي رونالدو لم يفز بدوري أبطال أوروبا.
  • السويدي زلاتان إبرهيموفيتش لم يفز بدوري الأبطال ولا بالكرة الذهبية.
  • الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لم يظفرا بلقب كأس العالم.

وحده رونالدينيو فاز بكل هذه الألقاب والجوائز مجتمعة.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

سعادة غامرة للنجمين بوغبا وديبالا بلقائهما رونالدينيو وإبراهيموفيتش يجتمع بمثله الأعلى رونالدو

عبّر النجم الفرنسي بول بوغبا والأرجنتيني باولو ديبالا عن سعادتهما الغامرة بلقاء النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، كما نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صورة تجمعه بالظاهرة رونالدو.

6/7/2021

تحية رونالدينيو ورأس خنزير لفيغو.. شاهد أبرز المواقف الغريبة والطريفة في تاريخ الكلاسيكو

دائما ما تحظى مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالكثير من المشاهد الغريبة أو الطريفة، التي تلفت الأنظار أكثر إلى واحدة من أهم مواجهات كرة القدم في العالم على مر التاريخ.

10/4/2021

باستفتاء للفيفا قبل الكلاسيكو.. رونالدو مع ريال مدريد أفضل من رونالدينيو مع برشلونة

تفوق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على النجم البرازيلي السابق رونالدينيو في استفتاء نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لاختيار الأفضل بينهما عندما كانا لاعبَين لفريقي ريال مدريد وبرشلونة.

10/4/2021
المزيد من كرة قدم

البنود سرية والمعلومات خاطئة.. سان جيرمان غاضب بعد نشر صحيفة فرنسية تفاصيل عقد ميسي

ليوناردو (يمين): أعتقد أنها قلة احترام، لم يعجبنا الأمر، لا أتفهم توقيت النشر (رويترز)

البريميرليغ.. ليفربول يتصدر وأرسنال ينتصر ومانشستر سيتي يتعثر

صلاح سجل الهدف الثاني لليفربول في مرمى كريستال بالاس (رويترز)

تطورات جديدة في حالة بيليه الصحية

بيليه: أصدقائي ما زلت أتعافى بشكل جيد وزارني اليوم أفراد أسرتي وما زلت مبتسما كل يوم (مواقع التواصل)

110 ملايين يورو في 3 مواسم.. تفاصيل راتب ميسي مع سان جيرمان

ميسي كان يتقاضى 138 مليون يورو سنويا مع برشلونة (غيتي)
الأكثر قراءة

المؤرخ الأسكتلندي نيال فيرغسون: لماذا لن تكون نهاية الإمبراطورية الأميركية سلمية؟

الانسحاب الأميركي من أفغانستان أثار العديد من الأسئلة حول تراجع الولايات المتحدة عالميا (رويترز)

بعد أن أصبح إكسيرا صحيا يشربه الملايين.. إليك 9 من أضرار الشاي الأخضر

احتواء الشاي الأخضر على العفص وبعض مضادات الأكسدة يمكن أن يضر من يعانون فقر الدم (شترستوك)

كم خطوة يجب أن تمشي يوميا حتى تعيش أطول؟

بعد هزيمة حزبه في الانتخابات المغربية.. العثماني: النتائج غير منطقية وغير معقولة

العثماني وجّه تحية للذين صوتوا للحزب (الأناضول)