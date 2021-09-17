هل رونالدينيو أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ؟

سجال لا ينتهي على هوية أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم؛ فهل أرقام اللاعب أو ألقابه أو جوائزه الفردية أو مسيرته التي يمكن أن تحسم الجدل؟

فإذا أخذنا معيار الألقاب والجوائز، يظهر لدينا أن خزانة الساحر البرازيلي رونالدينيو فريدة، لأنها مليئة بكل الألقاب والجوائز الفردية التي يمكن أن يفوز بها لاعب كرة قدم.

فأساطير كرة القدم لم يستطيعوا جمع كل الألقاب كما فعل النجم السابق لبرشلونة وميلان:

البرازيلي كاكا لم يفز بكأس ليبرتادوريس.

الظاهرة البرازيلي رونالدو لم يفز بدوري أبطال أوروبا.

السويدي زلاتان إبرهيموفيتش لم يفز بدوري الأبطال ولا بالكرة الذهبية.

الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لم يظفرا بلقب كأس العالم.

وحده رونالدينيو فاز بكل هذه الألقاب والجوائز مجتمعة.