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كرة قدم

هكذا يتفوق هالاند على رونالدو في دوري الأبطال

في حال لعب هالاند (21 عاما)، 177 مباراة نفس عدد مباريات رونالدو في دوري الأبطال، واستمر بنفس هذا المعدل التهديفي، سيصل إلى 212 هدفا (وكالات)
في حال لعب هالاند (21 عاما)، 177 مباراة نفس عدد مباريات رونالدو في دوري الأبطال، واستمر بنفس هذا المعدل التهديفي، سيصل إلى 212 هدفا (وكالات)
17/9/2021

16 موسما في دوري أبطال أوروبا، و177 مباراة سجل فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو توجته ملكا للمسابقة القارية الأم.

ويبلغ معدل تهديف "صاروخ ماديرا" 0.8 هدف في المباراة.

ويبدو أن هناك من يتربص بالـ "دون" ويريد انتزاع زعامته لدوري الأبطال، وهذا اللاعب هو النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف دورتموند، الذي سجل 21 هدفا في 17 مباراة بمعدل تهديفي يصل إلى 1.2 هدف في المباراة.

وفي حال لعب هالاند (21 عاما)، 177 مباراة نفس عدد مباريات رونالدو في دوري الأبطال واستمر بنفس هذا المعدل التهديفي، سيصل إلى 212 هدفا.

وأصبح النجم البرتغالي، اللاعب الأكثر ظهورا بدوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة، إلى جانب إيكر كاسياس، ويمكنه الانفراد بالرقم القياسي وتخطي الحارس الإسباني قريبا في أول مباراة بالبطولة.

ونال "الدون" لقب الهداف في 7 نسخ من البطولة مواسم (2007-2008، 2012-2013، 2013-2014، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018)، كما أنه صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد بالبطولة برصيد 17 هدفا.

المصدر : مواقع إلكترونية

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