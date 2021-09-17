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كرة قدم

مستقبل بوغبا مع مان يونايتد في مهب الريح

صنع بوغبا 7 أهداف في 4 مباريات لمساعدة مانشستر يونايتد في اعتلاء صدارة البريميرليغ (رويترز)
صنع بوغبا 7 أهداف في 4 مباريات لمساعدة مانشستر يونايتد في اعتلاء صدارة البريميرليغ (رويترز)
17/9/2021

رفض مينو رايولا وكيل اللاعب بول بوغبا استبعاد رحيل اللاعب الفرنسي الدولي عن مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الصيف المقبل مجانا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA Media) أن عقد الفرنسي الدولي مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويمكن لبوغبا (28 عاما) أن يرحل مجانا إذا انتهى تعاقده.

وأكد رايولا أنه سيسعى لإجراء محادثات مع يونايتد بشأن مستقبل بوغبا الفائز بكأس العالم، لكنه ترك الباب مفتوحا لاحتمالية عودته إلى فريق يوفنتوس.

وقال "يوفنتوس.. ما زال بول يحب تورينو، ما زالت هناك فرصة لعودة بوغبا ليوفنتوس.. نعم، لكن الأمر يعتمد على خطط (اليوفي)".

وصنع بوغبا 7 أهداف في 4 مباريات (رقم قياسي في تاريخ البريميرليغ)، لمساعدة مانشستر يونايتد في اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في بداية جيدة للموسم الجديد.

ويحرص أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد وقادة مانشستر يونايتد على الاحتفاظ بخدمات واحد من أفضل اللاعبين.

المصدر : وكالات

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