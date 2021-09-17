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أغنام أجبرت رونالدو على ترك قصره

أسرة رونالدو انتقلت من القصر إلى منزل في تشيشير شمال غربي إنجلترا بسبب ضوضاء الأغنام والمخاوف الأمنية (مواقع التواصل)
أسرة رونالدو انتقلت من القصر إلى منزل في تشيشير شمال غربي إنجلترا بسبب ضوضاء الأغنام والمخاوف الأمنية (مواقع التواصل)
17/9/2021

انتقل كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهم الأربعة إلى قصر قيمته 8 ملايين دولار، بعد أيام فقط من إكمال اللاعب (36 عاما) عودته الخيالية إلى مانشستر يونايتد.

وبدل رونالدو وعائلته القصر بعد أسابيع فقط من عودته إلى المملكة المتحدة، لأن الأغنام الثائرة كانت تبقي العائلة مستيقظة طوال الليل.

وتحدثت وسائل إعلام بريطانية عن أن الأسرة انتقلت بالفعل من القصر إلى منزل بقيمة 4 ملايين دولار في تشيشير (شمال غربي إنجلترا) بسبب الضوضاء من الأغنام والمخاوف الأمنية.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" (THE SUN) البريطانية "رغم أن العقار جميل ويقع في حقول متدحرجة وغابات، فإنه قريب أيضًا من الأغنام التي تصدر ضوضاء شديدة في الصباح الباكر".

وتابع "له ممر عام عبر الأرض والطريق. رونالدو محترف حقيقي، يحتاج للكثير من الراحة والتعافي بعد المباريات، لذلك تقرر أنه من الأفضل له ولعائلته الانتقال من القصر".

ويقال إن المنزل الجديد يضم غرفة سينما ومسبحًا ومرآبًا لـ4 سيارات، ويحتوي على كاميرات وبوابات كهربائية ويراقبها الحراس، مما يساعد الأسرة على الشعور بالأمان في المنزل".

وقال مصدر آخر للصحيفة نفسها "عاش رونالدو بالقرب منه خلال فترته الأولى مع (المانيو) ولهذا يبدو المكان مألوفا بالنسبة له كأنه في المنزل. وسجل أطفاله في مدرسة خاصة، ويأمل أنه بمجرد انتهاء ضجة عودته إلى اليونايتد، يمكنه الخروج مع جورجينا إلى الأماكن المحلية المفضلة".

ويعاني رونالدو من ليال مضطربة لكنه لم يُعرف مدى تأثيرها على أدائه في أرض الملعب.

فالـ"دون" سجل هدفين في أولى مبارياته بالبريميرليغ ضد نيوكاسل، وهدفا في مرمى يانغ بويز في أولى مبارياته مع "المانيو" في دوري الأبطال.

المصدر : الصحافة البريطانية

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