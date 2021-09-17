قادت النيران الصديقة فريق غلطة سراي التركي للفوز 1-0 على ضيفه لاتسيو الإيطالي أمس الخميس في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وارتكب الألباني توماس ستراكوشا، حارس مرمى لاتسيو، خطأ فادحا حين فشل في التعامل بشكل مثالي مع كرة ساقطة في الدقيقة 67.

وبدلا من الإمساك بالكرة أو إبعادها خارج المرمى، أسقط حارس لاتسيو الكرة داخل المرمى وسط حيرة رفاقه في النادي الإيطالي، وفرحة لاعبي نادي غلطة سراي.

وشهدت المجموعة الخامسة أيضا، تعادل لوكوموتيف موسكو الروسي 1-1 مع ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ويتصدر غلطة سراي المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مارسيليا ولوكوموتيف، في حين تذيل لاتسيو الترتيب بلا نقاط.