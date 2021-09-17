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آكي مدافع سيتي: والدي توفي بعد مشاهدة هدفي في دوري أبطال أوروبا

افتتح آكي التسجيل لسيتي بضربة رأس بعد 16 دقيقة، محرزا هدفه الأول في دوري الأبطال (رويترز)
افتتح آكي التسجيل لسيتي بضربة رأس بعد 16 دقيقة، محرزا هدفه الأول في دوري الأبطال (رويترز)
16/9/2021

قال ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي إن والده توفي بعد دقائق من هدفه خلال الفوز 6-3 على لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وافتتح آكي (26 عاما) التسجيل بضربة رأس بعد 16 دقيقة، محرزا هدفه الأول في دوري الأبطال والثاني له مع سيتي منذ انضمامه قادما من بورنموث في أغسطس/آب 2020.

وكان آكي غاب عن مواجهة هولندا ضد تركيا في تصفيات كأس العالم لأسباب شخصية.

وكتب آكي في حسابه بإنستغرام "الأسابيع القليلة الماضية كانت الأصعب في حياتي، والدي كان مريضا للغاية ولم يكن هناك أي علاج. كنت محظوظا بدعم خطيبتي وعائلتي وأصدقائي. أمس بعد فترة صعبة سجلت هدفي الأول في دوري الأبطال، وبعد ذلك بدقائق توفي والدي في سلام بوجود والدتي وشقيقي لجانبه".

وأضاف "ربما كان ذلك مقدرا، فمشاهدتي في الملعب كانت تشعره بالفخر والسعادة. أعلم أنه سيكون لجانبي دائما. ستكون في قلبي وهذا من أجلك".

ويستضيف سيتي منافسه ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

المصدر : رويترز
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