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ميسي يظهر لأول مرة مع سان جيرمان في أبطال أوروبا وفوز مثير لليفربول وكبير لسيتي وريال مدريد يُسقط إنتر

هيريرا (يمين) يحتفل بهدفه مع ميسي (غيتي)
هيريرا (يمين) يحتفل بهدفه مع ميسي (غيتي)
15/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202101:24 AM (مكة المكرمة)

ليلة نارية الأربعاء ومباريات مثيرة شهدتها الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ظهر فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البطولة لأول مرة مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبدأ ميسي أساسيا مع سان جيرمان -المدجج بالنجوم- في مواجهة مضيفه كلوب بروج البلجيكي في المجموعة الأولى، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وسجل أندير هيريرا هدف سان جيرمان بعد مرور ربع ساعة، لكن هانز فاناكن تعادل لبروج في الدقيقة 27.

بينما كانت المباراة الأخرى في المجموعة أكثر سخونة، وشهدت 9 أهداف، حيث فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على لايبزيغ الألماني 6-3 ليتصدر المجموعة بـ3 نقاط.

وسجل سداسية سيتي: ناثان أكي، ونوردي موكيلي، ورياض محرز من ضربة جزاء، وجاك غراليش، وجواو كانسيلو، وغابرييل خيسوس، بينما سجل ثلاثية لايبزيغ كريستوفر نكونكو.

وشهدت المجموعة الثانية فوزا مثيرا لليفربول الإنجليزي بملعب أنفيلد على ميلان الإيطالي 3-2، ليتصدر الريدز المجموعة القوية التي شهدت تعادلا سلبيا بين أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه بورتو البرتغالي، بفضل حكم الفيديو المساعد الذي أنقذ صاحب الأرض، وألغى هدف مهدي طارمي المتأخر في الدقيقة 81 بداعي وجود لمسة يد على المهاجم قبل الهدف مباشرة.

وتقدم ليفربول بهدف مبكر للاعب ميلان فيكايو توموري في مرماه، لكن ميلان سجل هدفين متتاليين عن طريق أنتي ريبيتش وإبراهيم دياز قبل نهاية الشوط الأول الذي أضاع خلاله محمد صلاح ضربة جزاء للريدز.

وعوّض صلاح ضربة الجزاء الضائعة بتسجيله هدف التعادل، قبل أن يسجل جوردان هندرسون هدف فوز الريدز.

وخطف ريال مدريد الإسباني فوزا ثمينا من ملعب مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، سجله رودريغو في الدقيقة 89.

ورغم الفوز، يحتل الملكي المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعد شيريف تيراسبول المولدوفي -في أول ظهور له في البطولة الأوروبية- الذي فجر مفاجأة كبيرة بفوزه 2-0 على شاختار دونيتسك الأوكراني.

المصدر : الجزيرة
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