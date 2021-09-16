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كرة قدم

مدرب سان جيرمان يبرر عدم تألق الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي

ميسي ارتدت كرته من العارضة ونيمار قدم أداء مخيبا ومبابي خرج مصابا (رويترز)
ميسي ارتدت كرته من العارضة ونيمار قدم أداء مخيبا ومبابي خرج مصابا (رويترز)
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202103:49 PM (مكة المكرمة)

حذر ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان من أن ثلاثي هجوم فريقه ربما بحاجة لبعض الوقت للتألق، بعد التعادل المخيب 1-1 مع كلوب بروج في افتتاح المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وسدد ليونيل ميسي كرة اصطدمت بالعارضة، في مشاركته الأولى بالتشكيلة الأساسية مع باريس سان جيرمان، وفشل في تعزيز سجله البالغ 120 هدفا في البطولة.

وقدم نيمار أداء مخيبا، أما كيليان مبابي فقد خرج مصابا بعدما صنع هدف باريس سان جيرمان لأندير هيريرا.

ولعب الثلاثي لأول مرة معا، وعانى للعثور على مساحات في دفاع الفريق البلجيكي المنظم.

وقال بوكيتينو "الثلاثي بحاجة للوقت للتألق. يجب العمل. وأوضحت من البداية أننا لسنا فريقا بعد ويجب العمل من أجل هذا الهدف".

واستغل بروج المساحات في دفاع الفريق الباريسي، وغابت فاعلية خط وسط الفريق بغياب ماركو فيراتي للإصابة.

وأشرك المدرب الأرجنتيني الثنائي دانيلو ويوليان دراكسر بدلا من لياندرو باريديس وجورجينيو فينالدم.

وقال بوكيتينو "كنا بحاجة لسلاسة أكبر وثبات في المستوى. ارتكبنا العديد من الأخطاء.. رغم كل ذلك أنا راض عن أداء اللاعبين. يجب علينا التحلي بالهدوء والعمل".

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة: فاز مانشستر سيتي 6-3 على لايبزيغ قبل أن يحل ضيفا على سان جيرمان بعد أسبوعين في ملعب "حديقة الأمراء".

المصدر : وكالات

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