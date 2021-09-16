كشف ريس جيمس، مدافع فريق تشلسي والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن سرقة ميدالية التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكذلك ميدالية الوصيف في كأس أمم أوروبا 2020، وذلك خلال عملية سطو على منزله.

وحدثت عملية السطو على منزل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، حينما كان يلعب مع فريقه أمام زينيت الروسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، وهي المباراة التي انتهت بفوز تشلسي 1-0.

ولعب جيمس دورا كبيرا في فوز تشلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في حين شارك أساسيا في مباراة واحدة مع المنتخب الإنجليزي في طريقه إلى المباراة النهائية لأمم أوروبا حيث خسر أمام إيطاليا.

ولجأ جيمس إلى وسائل التواصل الاجتماعي طالبا المساعدة في إيجاد الجناة، الذين سرقوا أيضا خزانة تحتوي على ميدالية كأس السوبر التي توج بها مؤخرا مع فريقه.

وكتب جيمس مع نشر 4 مقاطع فيديو للواقعة "هذه الميداليات حصلت عليه حينما كنت ألعب مع تشلسي والمنتخب الإنجليزي، وهي ألقاب لا يمكن أن تختفي من تاريخي حتى لو لم يكن لدي ميداليات لإثبات ذلك".

وأضاف "ورغم ذلك فإنني أطلب من مشجعي تشلسي والمنتخب الإنجليزي المساعدة في التعرف على هؤلاء الجناة، الذين لن يكونوا في راحة أبدا مع تزايد الأدلة ضدهم".

وأوضح جيمس "الشرطة والمستشارون ونادي تشلسي والآخرون يقفون خلفي لأن لدي أدلة قوية حول هوية الفاعلين ونحن قريبون منهم".

وتابع مدافع المنتخب الإنجليزي "لحسن الحظ لم يكن أحد موجودا خلال عملية السطو، لكنني أحب أن أؤكد لكم أنني بخير".

وكان جيمس، الذي نشأ في أكاديمية تشلسي، قد أصبح عنصرا أساسيا لدى الفريق في الموسمين الأخيرين، وشارك في 4 مباريات في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.