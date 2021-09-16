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كرة قدم

غوارديولا يشعل معركة جديدة مع جماهير مانشستر سيتي والرد قاس

غوارديولا ظهر متوترا رغم الفوز الكبير على لايبزغ (رويترز)
غوارديولا ظهر متوترا رغم الفوز الكبير على لايبزغ (رويترز)
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202109:22 PM (مكة المكرمة)

أشعل جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم معركة جديدة بسبب تصريحاته عن حضور الجماهير مباريات الفريق على ملعب الاتحاد، وطُلب منه الالتزام في ما يتعلق بأمور الفريق فقط.

وخلال مقابلة تلفزيونية طلب غوارديولا من جماهير النادي الحضور بكثافة إلى مباراة ساوثهامبتون التي تقام بعد غد السبت، عقب الفوز على لايبزغ أمس الأربعاء في افتتاح مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ربما كان المدرب حسن النية بشأن تعليقاته غير المبررة، ولكنها أثارت غضب بعض مشجعي مانشستر سيتي الذين يشعرون أنهم تعرضوا لتشكيك غير صحيح في ولائهم للفريق.

وقال غوارديولا لشبكة "بي تي سبورت" (BT Sport) عقب الفوز على لايبزغ 6-3 في ملعب الاتحاد الذي شهد حضور 38 ألفا و62 مشجعا "أود أن يحضر المزيد من الأشخاص لمباراتنا المقبلة يوم السبت، سنحتاج للمزيد من الأشخاص السبت المقبل، أرجوكم لأننا سنكون مرهقين، أدعو كل الناس للحضور السبت لمشاهدة المباراة".

وغالبا ما يستخدم الحضور القليل لمباريات مانشستر سيتي في دوري الأبطال حيث لا يتم بيع كل التذاكر كعصا للتغلب على النادي من قبل مشجعي الفرق الأخرى التي قد تحضر بأعداد أكبر.

ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب التي تحول دون بيع التذاكر كاملة، ويشعر كيفن باركر الأمين العام لنادي مشجعي مانشستر سيتي أن غوارديولا أشعل الموقف بدون داع.

وقال باركر لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (PA Media) "فاجأني ذلك بالفعل، لست متأكدا من علاقة ذلك به، هو لا يتفهم الصعوبات التي قد واجهها بعض الناس في حضور المباريات بملعب الاتحاد مساء الأربعاء".

وأضاف "لديهم أطفال يفكرون بهم، ربما لا يمكنهم توفير ثمن التذكرة، ما زالت هناك بعض القضايا المتعلقة بفيروس كورونا، لا أعلم لماذا يعلق على هذا، بكل وضوح هو أفضل مدرب في العالم، ولكن بأفضل طريقة ممكنة أعتقد أنه ينبغي عليه الالتزام بهذا".

وتابع باركر "إنه يمحو الليلة التي كانت جميلة، الناس يتحدثون عن تصريحات غوارديولا أكثر من المباراة الرائعة، إن التشكيك في الدعم -وهو ما يفعله حاليا- مخيب للآمال ولا داعي له".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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