شاهد-النصيحة على الملأ فضيحة.. أسباب صراخ غوارديولا على محرز

لا يغير الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عاداته في تعاطيه مع لاعبيه والصراخ عليهم، وتوجيه النصح إليهم بطريقة عنيفة وأمام الكاميرات.

وآخر ضحايا أسلوب "بيب" المستفز كان النجم الجزائري رياض محرز الذي صُدم من طريقة معاملة مدربه له.

ففي الدقيقة 63 من مواجهة مانشستر سيتي ولايبزيغ في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا (فاز السيتي 6-3) نادى غوارديولا، محرز -الذي كان يقدم أداء مميزا وسجل هدفا من ركلة جزاء- إلى خط الملعب وأنّبه وصرخ في وجهه بشكل غير لائق أمام الكاميرات، علما بأن النتيجة كانت تشير إلى تقدم "السيتيزنز". واستمر الصراخ والتأنيب لنحو 20 ثانية.

وبرر غوارديولا صراخه على محرز بالقول "تكلمنا بين الشوطين عن الطريقة التي سنلعب بها ودوره فيها، لكنه لم يطبقها ولهذا تكلمت معه".

وتعليقا على الحادثة، قال محمد أبو تريكة النجم السابق للكرة المصرية والمحلل الحالي في قنوات "بي إن سبورت" إن النصيحة على الملأ "فضيحة" وغوارديولا لا يحتاج هذا الاستعراض "ويمكن إعطاء النصيحة بهدوء وهذا حقه"

وأضاف اللاعب الدولي السابق: ومحرز ليس صغيرا في السن والجودة الكروية، ويعد من بين الأفضل في العالم حاليا، وغير مقبول لمدرب كبير مثل غوارديولا أن يظهر بهذا الشكل، ومحرز لا يستحق هذه الطريقة من المعاملة لأنه من نجوم الفريق، والإعلام الإنجليزي سيترك الفوز الكبير للفريق ويصب تركيزه على هذه اللقطة.

من جهته وصف النجم السابق للكرة التونسية طارق ذياب والمحلل الحالي في قنوات "بي إن سبورت" غوارديولا بالـ "مدرب الخبيث.. ولو كان ميسي مكان محرز لم يكن ليفعلها معه".