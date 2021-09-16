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كرة قدم

رغم وجود ميسي ونيمار ومبابي.. بروج قارع سان جيرمان وكاد يهزمه

كادت أن تكون المفاجأة لولا تألق نافاس حارس بروج (رويترز)
كادت أن تكون المفاجأة لولا تألق نافاس حارس بروج (رويترز)
16/9/2021

لم يكن تعثر باريس سان جيرمان أمام مضيفه كلوب بروج أمس، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، صدفة أو ضربة حظ، بل جاء بسبب خطة مدرب محكمة ولاعبين متحمسين أرادوا الخروج بنتيجة إيجابية من معقلهم.

ورغم بدء الثلاثي الناري (ليونيل ميسي ونيمار وكليان مبابي) في التشكيلة الأساسية مع سان جيرمان لأول مرة، غير أنهم لم يكونوا حاسمين، وخرج الفريق الباريسي بنقطة واحدة من المباراة، وكاد أن تحدث مفاجأة أكبر لولا تألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ولعب الثلاثي لأول مرة معا، وعانى للعثور على مساحات في دفاع الفريق البلجيكي المنظم. واستغل بروج المساحات في دفاع الفريق الباريسي، وغابت فاعلية خط وسط الفريق بغياب ماركو فيراتي للإصابة.

ورغم بدايته القوية وتهديد مرمى سيمون مينيوليه حارس مرمى بروج، عدة مرات، وتسجيل هدف بواسطة أندير هيريرا في الدقيقة 15، تراجع الفريق الفرنسي وتعرض لعدة هجمات خطيرة أسفرت إحداها عن هدف التعادل سجله هانز فاناكان في الدقيقة 27.

وبعدها أخفق سان جيرمان المدجج بالنجوم في فرض سيطرته على بطل بلجيكا والتحكم بزمام المباراة، وكاد أن يتلقى هدفا أو أكثر ولكن نافاس كان بالمرصاد.

وتشير أرقام المباراة إلى أن:

  • سان جيرمان استحوذ على الكرة (64% مقابل 36% لبروج)
  • بروج سدد 16 مرة على المرمى بينها 7 بين العارضة والقائمين مقابل تسديد سان جيرمان 9 مرات بينها 4 بين العارضة والقائمين.
  • نافاس تصدى لـ 6 كرات، وتكفل مينيوليه بالتصدي لـ 3 كرات فقط.
  • 6 ركلات ركنية لأصحاب الأرض مقابل 3 للفريق الفرنسي
المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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