تصنيف الفيفا.. بلجيكا الأولى عالميا وتونس عربيا وإيران آسيويا والسنغال أفريقيا

واصلت تونس التربع على صدارة قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر سبتمبر/أيلول الجاري، الذي شهد اعتلاء بلجيكا صدارة التصنيف وتقدم إنجلترا إلى المركز الثالث.

وتعود إنجلترا، التي قفزت مرتبة واحدة، إلى المراكز الثلاثة الأولى بعد غياب 9 سنوات، حيث انتزعت المرتبة الثالثة من فرنسا، التي تراجعت إلى المركز الرابع، في حين تواصل البرازيل احتلال الوصافة.

وحافظ منتخب الأرجنتين بطل "كوبا أميركا" على موقعه في المركز السادس، بينما تقدم منتخب البرتغال للمركز السابع على حساب إسبانيا التي تراجعت للمركز الثامن.

وجاء المنتخب المكسيكي في المركز التاسع، وتقدم المنتخب الدانماركي للمركز العاشر بعد تراجع الفريق الأميركي 3 مراكز ليصبح في المرتبة الـ13.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا باحتلاله المركز الـ22 في التصنيف الدولي.

وحل منتخب اليابان في المركز الثاني على مستوى قارة آسيا، يليه منتخب أستراليا، ثم كوريا الجنوبية، ثم قطر.

وتصدرت السنغال تصنيف قارة أفريقيا باحتلالها المركز الـ20 على الصعيد الدولي، وحل منتخب تونس وصيفا في المركز الثاني، ثم الجزائر في المركز الثالث، ثم المغرب رابعا، ونيجيريا في المركز الخامس.

عربيا، تصدر التصنيف منتخب "نسور قرطاج" (25 عالميا)، يليه منتخب الجزائر في المركز الثاني (30 عالميا)، ثم منتخب المغرب في المركز الثالث (33 عالمياً)، ثم منتخب قطر في المرتبة الرابعة (43 عالميا)، ثم منتخب مصر في المرتبة الخامسة (48 عالميا).

وحقق منتخب ليبيا أعلى قفزة في الترتيب هذا الشهر، حيث ارتقى 12 مركزا ليحتل المرتبة 110.

وفيما يلي ترتيب أول 15 منتخبا عربيا:

تونس (25 عالميا) الجزائر (30) المغرب (33) قطر (43) مصر (48) السعودية (56) العراق (72) عمان (72) سوريا (81) البحرين (91) الأردن (93) لبنان (97) فلسطين (99) موريتانيا (104) ليبيا (110)

وتصدر النسخة القادمة من تصنيف "الفيفا" للمنتخبات في 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.