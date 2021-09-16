رغم الهزيمة القاسية؛ فإن كريستيانو رونالدو حقق -بمشاركته في المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد يانغ بويز أمس الثلاثاء- فوائد وأرقاما قياسية عديدة.
أفضل بداية لريال مدريد في حقبة ما بعد رونالدو
منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن فريق ريال مدريد في 2018 لم يحظ الملكي بالنجاح نفسه الذي حققه في بدايته هذا الموسم.
وخاض ريال مدريد حتى الآن 5 مباريات في موسم 2021-2022 تحت قيادة المدرب العائد كارلو أنشيلوتي، فاز في 4 منها، آخرها أمس الأربعاء 1-0 على إنتر ميلان في أبطال أوروبا، وتعادل في مباراة واحدة في جميع المسابقات.
⚽️🥅 رودريغو في اللحظات الأخيرة يخطف هدفاً غالياً لريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا | #انتر_ريال_مدريد #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/cEiq4VPVRu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 15, 2021
ولم يحظ الملكي ببداية رائعة مثل هذه منذ موسم 2017-2018، آخر موسم قضاه رونالدو في النادي، عندما كان ريال مدريد يمثل القوة الأكبر في دوري أبطال أوروبا، وينافس برشلونة بقوة على لقب الليغا.
🏆 UEFA Goal of the Season 17/18
⚽ @Cristiano
🆚 @juventusfces pic.twitter.com/2sCEsXY33G
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 28, 2018
وبين موسمي 2013-2014 و2017-2018، فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 4 مرات من أصل 5، وفي تغير قاس على النادي وجماهيره لم يصل إلى النهائي مرة واحدة منذ ذلك الحين.
Ramos ⚽⚽
Ronaldo ⚽⚽#OTD in 2014, Real Madrid scored FOUR at Bayern in the semi-finals. 😮#UCL | @realmadriden pic.twitter.com/5S3h0z6CuG
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 29, 2019
ورغم أن بدايته الناجحة هذا الموسم ليست ضمانًا للألقاب القادمة، فإنها أساس رائع لموسم قد يكون واعدا، ويستعيد فيه ريال مدريد -صاحب أفضل الأرقام القياسية في أبطال أوروبا- أمجاده القريبة.
⚪️ Cristiano Ronaldo hits the winning penalty as Real Madrid conquer Europe again 5 years ago today! 👑#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/U9fdRlnjjx
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2021
ويعد بايرن ميونخ الألماني الأفضل من حيث بداية الموسم الحالي، إذ حقق 6 انتصارات وتعادلا واحدا في 7 مباريات، وسجل 31 هدفًا، يليه باريس سان جيرمان بـ5 انتصارات وتعادل واحد من 6 مباريات، في حين حقق تشلسي 4 انتصارات وتعادلين.
Bale ⚽️⚽️
Benzema ⚽️⚽️
Ronaldo ⚽️⚽️
On this day in 2014, Real Madrid hit 6 past Schalke. (via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/zf7rjh6I7J
— ESPN FC (@ESPNFC) February 26, 2020
كما حقق ريال مدريد 2021 بقيادة أنشيلوتي عددًا من الأهداف يفوق عددها أهداف النادي في السنوات القليلة الماضية، بعد أن سجل 14 هدفًا في 5 مباريات، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة، وإن كان فاق هذا المعدل موسمُ 2016-2017، عندما سجل متوسط 3 أهداف في المباراة الواحدة.
CRISTIAN⚽⚽⚽⚽⚽
🔙 #TepatHariIni pada 2⃣ 0⃣ 1⃣ 5⃣ , @Cristiano mencetak lima gol dalam kemenangan 0-6 @realmadrid!#LaLigaHistory pic.twitter.com/k2UX7xoFug
— LaLigaID (@LaLigaID) September 12, 2021