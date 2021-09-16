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أفضل بداية لريال مدريد في حقبة ما بعد رونالدو

ريال مدريد لم يصل لنهائي أبطال أوروبا منذ رحيل رونالدو (رويترز)
ريال مدريد لم يصل لنهائي أبطال أوروبا منذ رحيل رونالدو (رويترز)
16/9/2021-|آخر تحديث: 16/9/202108:46 PM (مكة المكرمة)

منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن فريق ريال مدريد في 2018 لم يحظ الملكي بالنجاح نفسه الذي حققه في بدايته هذا الموسم.

وخاض ريال مدريد حتى الآن 5 مباريات في موسم 2021-2022 تحت قيادة المدرب العائد كارلو أنشيلوتي، فاز في 4 منها، آخرها أمس الأربعاء 1-0 على إنتر ميلان في أبطال أوروبا، وتعادل في مباراة واحدة في جميع المسابقات.

ولم يحظ الملكي ببداية رائعة مثل هذه منذ موسم 2017-2018، آخر موسم قضاه رونالدو في النادي، عندما كان ريال مدريد يمثل القوة الأكبر في دوري أبطال أوروبا، وينافس برشلونة بقوة على لقب الليغا.

وبين موسمي 2013-2014 و2017-2018، فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 4 مرات من أصل 5، وفي تغير قاس على النادي وجماهيره لم يصل إلى النهائي مرة واحدة منذ ذلك الحين.

ورغم أن بدايته الناجحة هذا الموسم ليست ضمانًا للألقاب القادمة، فإنها أساس رائع لموسم قد يكون واعدا، ويستعيد فيه ريال مدريد -صاحب أفضل الأرقام القياسية في أبطال أوروبا- أمجاده القريبة.

ويعد بايرن ميونخ الألماني الأفضل من حيث بداية الموسم الحالي، إذ حقق 6 انتصارات وتعادلا واحدا في 7 مباريات، وسجل 31 هدفًا، يليه باريس سان جيرمان بـ5 انتصارات وتعادل واحد من 6 مباريات، في حين حقق تشلسي 4 انتصارات وتعادلين.

كما حقق ريال مدريد 2021 بقيادة أنشيلوتي عددًا من الأهداف يفوق عددها أهداف النادي في السنوات القليلة الماضية، بعد أن سجل 14 هدفًا في 5 مباريات، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة، وإن كان فاق هذا المعدل موسمُ 2016-2017، عندما سجل متوسط ​​3 أهداف في المباراة الواحدة.

المصدر : ماركا

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