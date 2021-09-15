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زلزال هالاند يضرب بشكتاش التركي وتيراسبول المولدوفي يحقق مفاجأة مدوية في أبطال أوروبا

لاعبو الفريق التركي لم ينجحوا في إيقاف خطورة هالاند رغم التدخلات العنيفة ضده (غيتي)
لاعبو الفريق التركي لم ينجحوا في إيقاف خطورة هالاند رغم التدخلات العنيفة ضده (غيتي)
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202110:46 PM (مكة المكرمة)

في أول ظهور لفريق مولدوفي بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حقق فريق شيريف تيراسبول مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه 2-0 على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني اليوم الأربعاء في الجولة الأولى التي شهدت فوز بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 على مضيفه بشكتاش التركي.

وافتتح المالي آداما تراوري التسجيل لشيريف تيراسبول بهدف رائع في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله الغيني مومو ياساني الهدف الثاني في الدقيقة 62، لتأتي انطلاقة مسيرة الفريق المولدوفي -الذي خاض أول مباراة في تاريخه بدور المجموعات لدوري الأبطال- على أفضل وجه.

وبذلك، حصد شيريف تيراسبول أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضا فريقي إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم على ملعب "جوتسيبي مياتزا" بمدينة ميلانو الإيطالية بنفس الجولة، في حين بقي شاختار بلا رصيد من النقاط.

هالاند يواصل التألق

وافتتح بوروسيا دورتموند الألماني مشواره بالمجموعة الثالثة لمرحلة المجموعات بأبطال أوروبا بالفوز 2-1 على مضيفه بشكتاش التركي.

ويرجع الفضل في الفوز الثمين لتألق النجم الإنجليزي الواعد جودي بيلينغهام، بعدما افتتح التسجيل لدورتموند في الدقيقة 20، قبل أن يصنع الهدف الثاني للمتألق الآخر النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، حيث لم تنجح محاولات إيقاف خطورته التي شكلها على المرمى التركي.

في المقابل، جاء هدف بشكتاش الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني عن طريق الإسباني فرانثيسكو مونتيرو.

وبذلك، حصد دورتموند -الذي توج باللقب عام 1997- أول 3 نقاط له في المجموعة التي تضم أيضا فريقي سبورتنغ لشبونة البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم بالعاصمة البرتغالية لشبونة بنفس الجولة، فيما ظل بشكتاش بلا رصيد من النقاط.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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