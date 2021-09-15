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كرة قدم

لماذا لا يمكن هزيمة رونالدو في دوري أبطال أوروبا؟

رونالدو بقميص مانشستر يونايتد (يمين) وريال مدريد ويوفنتوس (غيتي)
رونالدو بقميص مانشستر يونايتد (يمين) وريال مدريد ويوفنتوس (غيتي)
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202105:51 PM (مكة المكرمة)

رغم الهزيمة القاسية؛ فإن كريستيانو رونالدو حقق -بمشاركته في المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد يانغ بويز أمس الثلاثاء- فوائد وأرقاما قياسية عديدة.

وارتفعت عدد مشاركات النجم البرتغالي في البطولة إلى 16 موسما على التوالي، كما أصبح اللاعب الأكثر ظهورا بدوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة، إلى جانب إيكر كاسياس، ولكل منهما 177 مباراة، ويمكنه الانفراد بالرقم القياسي وتخطي الحارس الإسباني قريبا في أول مباراة بالبطولة.

وتتوزع مشاركات رونالدو البالغ 36 عاما في دوري أبطال أوروبا كالتالي؛ مانشستر يونايتد (53 مباراة)، وريال مدريد (101 مباراة)، ويوفنتوس (23 مباراة).

ويعد رونالدو اللاعب الوحيد الذي لعب أكثر من 50 مباراة مع فريقين مختلفين في دوري أبطال أوروبا، والأكثر ظهورا في المباريات النهائية للبطولة، إلى جانب باولو مالديني (6 مباريات لكل منهما).

كما أن رونالدو أكثر اللاعبين ظهورا في مباريات نصف النهائي (21 مباراة)، والثاني في الدور ربع النهائي (22 مباراة) خلف ليونيل ميسي بمباراة واحدة.

والأهم من كل ذلك أن رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري الأبطال برصيد 135 هدفا في 177 مباراة، بعد أن نال لقب الهداف في 7 نسخ من البطولة مواسم (2007-2008، 2012-2013، 2013-2014، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018)، كما أنه صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد بالبطولة برصيد 17 هدفا.

المصدر : ماركا

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