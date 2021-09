رغم الهزيمة القاسية؛ فإن كريستيانو رونالدو حقق -بمشاركته في المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد يانغ بويز أمس الثلاثاء- فوائد وأرقاما قياسية عديدة.

وارتفعت عدد مشاركات النجم البرتغالي في البطولة إلى 16 موسما على التوالي، كما أصبح اللاعب الأكثر ظهورا بدوري أبطال أوروبا في تاريخ المسابقة، إلى جانب إيكر كاسياس، ولكل منهما 177 مباراة، ويمكنه الانفراد بالرقم القياسي وتخطي الحارس الإسباني قريبا في أول مباراة بالبطولة.

وتتوزع مشاركات رونالدو البالغ 36 عاما في دوري أبطال أوروبا كالتالي؛ مانشستر يونايتد (53 مباراة)، وريال مدريد (101 مباراة)، ويوفنتوس (23 مباراة).

ويعد رونالدو اللاعب الوحيد الذي لعب أكثر من 50 مباراة مع فريقين مختلفين في دوري أبطال أوروبا، والأكثر ظهورا في المباريات النهائية للبطولة، إلى جانب باولو مالديني (6 مباريات لكل منهما).

🎬Highlights of #MUFC Cristiano Ronaldo’s #UCL Performance vs Arsenal in 2009#Ronaldo provided an assist & scored a brace as Manchester United booked their place in the UEFA Champions League final with a 3-1 win over Arsenal at the Emirates Stadiumpic.twitter.com/meYWqijaXg — UEFA Champions League (@alimo_philip) September 14, 2021

كما أن رونالدو أكثر اللاعبين ظهورا في مباريات نصف النهائي (21 مباراة)، والثاني في الدور ربع النهائي (22 مباراة) خلف ليونيل ميسي بمباراة واحدة.

How much will Juventus miss @Cristiano Ronaldo tonight in their opening UEFA @ChampionsLeague match of the season?pic.twitter.com/V9c7571Try — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) October 20, 2020

والأهم من كل ذلك أن رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري الأبطال برصيد 135 هدفا في 177 مباراة، بعد أن نال لقب الهداف في 7 نسخ من البطولة مواسم (2007-2008، 2012-2013، 2013-2014، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018)، كما أنه صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد بالبطولة برصيد 17 هدفا.