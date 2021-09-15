انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

لابورتا يوجه رسالة لجماهير برشلونة الغاضبة بعد الخسارة المهينة أمام بايرن والإصابات تضرب النجوم

الهزيمة المهينة تظهر على طابور لاعبي برشلونة بعد مواجهة بايرن ميونخ (رويترز)
الهزيمة المهينة تظهر على طابور لاعبي برشلونة بعد مواجهة بايرن ميونخ (رويترز)
15/9/2021-|آخر تحديث: 15/9/202107:00 PM (مكة المكرمة)

أحدثت الهزيمة المهينة لبرشلونة على أرضه 0-3 أمام بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، زلزالا في النادي الكتالوني، الذي حاول رئيسه تهدئة الرأي العام برسالة إلى الجماهير الغاضبة، وضاعف من آثارها الهزيمة الثقيلة، الإصابات التي ضربت الفريق.

وطالب خوان لابورتا رئيس برشلونة جماهير النادي بالصبر، وقال في فيديو عبر حسابه على تويتر "أنا محبط ومنزعج بالقدر نفسه مثلكم وأود أن أقول إن ما يحدث كان من المواقف التي توقعناها وأطالبكم بالصبر وبالاستمرار في تشجيع نادينا".

واختير لابورتا رئيسا للنادي الكتالوني للمرة الثانية في مارس/آذار بأغلبية ضخمة عقب استقالة جوسيب ماريا بارتوميو العام الماضي لتجنب اقتراع بسحب الثقة.

لكن لابورتا واجه بداية صعبة لفترته، إذ أنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإسباني، كما غادر الهداف التاريخي ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في انتقال مجاني رغم أن رئيس برشلونة تعهد بشكل متكرر في عدة مناسبات ببقاء النجم الأرجنتيني.

وشكلت هزيمة الأمس من بايرن ضربة جديدة لبرشلونة، رغم أن المدرب رونالد كومان والمدافع جيرار بيكي لم يظهرا اندهاشا بعد الهزيمة.

وأشار لابورتا في مرات عديدة إلى الأزمة المالية لبرشلونة، وكشف الشهر الماضي أن ديون النادي تبلغ 1.35 مليار يورو. لكنه تعهد بأن ينهض النادي مجددا خلال وقت قريب.

وتابع لابورتا "أطلب منكم الثقة بنا، الأشخاص الذين يديرون النادي، نحتاج إلى ثقتكم وصبركم وعدم التشكيك في أننا سنتخطى هذا الموقف".

الإصابات تضرب برشلونة

وتضاعفت أزمة برشلونة بعد هزيمته أمام بايرن ميونخ نتيجة الإصابات التي ضربت أعمدة الفريق، حيث تعرض الظهير الأيسر المخضرم جوردي ألبا ولاعب الوسط الشاب بيدري للإصابة خلال الخسارة أمام بايرن، ليصل عدد المصابين إلى 6 نجوم من الأساسيين بالفريق.

وخرج ألبا في الدقيقة 74 من عمر المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما شارك بيدري في المباراة بأكملها، عقب عودته للملاعب بعد حصوله على فترة راحة استمرت 3 أسابيع.

وأعلن برشلونة على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أن بيدري يعاني من مشكلة في الفخذ، وانضم إلى ألبا في غرفة العلاج قبل مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني يوم الاثنين المقبل.

ولم يكشف برشلونة النقاب عن موعد عودة هذين اللاعبين إلى الملاعب.

وجاءت إصابة بيدري وألبا قبل فترة مزدحمة بالمباريات لبرشلونة، الذي يستعد لخوض 5 لقاءات في غضون أسبوعين، من بينها مواجهة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، مطلع الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يغيب المهاجم الدانماركي مارتن برايثويت عن باقي مباريات برشلونة في 2021، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، في حين أن زملاءه المهاجمين سيرجيو أغويرو وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي بعيدون عن الملاعب بسبب الإصابات أيضا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

تعرف على الآثار الفنية لرحيل ميسي عن برشلونة

قبل يومين من ظهوره في الليغا دون قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي، يترقب الجميع مدى تأثير رحيل النجم الأرجنتيني على برشلونة الإسباني، ونستعرض التأثير المتوقع من خلال آراء بعض المدربين وخبراء اللعبة.

12/8/2021

تيباس يؤكد أن برشلونة كان يمكنه الاحتفاظ بميسي ويقر بتضرر الدوري الإسباني برحيل رونالدو ونيمار

أقر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس بأن المسابقة “تضررت” بخسارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه ألقى اللوم على إدارة برشلونة وهاجمها، مؤكدا أنها كانت تستطيع الحفاظ على ميسي.

12/8/2021
المزيد من كرة قدم

تصنيف الفيفا.. بلجيكا الأولى عالميا وتونس عربيا وإيران آسيويا والسنغال أفريقيا

تصدر النسخة القادمة من تصنيف &#34;الفيفا&#34; للمنتخبات في 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل (رويترز)

رغم وجود ميسي ونيمار ومبابي.. بروج قارع سان جيرمان وكاد يهزمه

كادت أن تكون المفاجأة لولا تألق نافاس حارس بروج (رويترز)

شاهد-النصيحة على الملأ فضيحة.. أسباب صراخ غوارديولا على محرز

غوارديولا يصرخ في وجه محرز بطريقة عنيفة وغير مقبولة (مواقع التواصل)

مدرب سان جيرمان يبرر عدم تألق الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي

ميسي سدد صوب المرمى ونيمار قدم أداء مخيبا ومبابي خرج مصابا (رويترز)
الأكثر قراءة

محاميا الأسيرين محمود ومحمد عارضة يكشفان للجزيرة نت كواليس الهروب والمطاردة وسبب عدم ذهابهم مباشرة لجنين

تفاصيل مثيرة عن هروب الأسرى ورحلة المطاردة وإعادة اعتقال الأربعة وتعذيبهم في شهادة محاميين للجزيرة نت (الجزيرة)

بعد إطلاق شراكة عسكرية بين أميركا وبريطانيا وأستراليا.. فرنسا تعتبرها طعنة في الظهر والصين تحذر من حرب باردة

حاملة طائرات أميركية بالمحيط الهادي (رويترز)

صبروا على العطش واعتقالهم كان مصادفة.. المحامون ينقلون شهادات أسرى "نفق الحرية" ويكشفون تفاصيل التحرر والمطاردة

الأسير زكريا الزبيدي أصيب بكسر في فكه وكسرين في ضلوعه جراء التنكيل (الأوروبية)

المتحدث باسم طالبان: كانوا يظنونني شخصية وهمية وقد عشت في أفغانستان تحت بصر وسمع الحكومة والأميركيين

المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحفي (الجزيرة)