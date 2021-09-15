أحدثت الهزيمة المهينة لبرشلونة على أرضه 0-3 أمام بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، زلزالا في النادي الكتالوني، الذي حاول رئيسه تهدئة الرأي العام برسالة إلى الجماهير الغاضبة، وضاعف من آثارها الهزيمة الثقيلة، الإصابات التي ضربت الفريق.

وطالب خوان لابورتا رئيس برشلونة جماهير النادي بالصبر، وقال في فيديو عبر حسابه على تويتر "أنا محبط ومنزعج بالقدر نفسه مثلكم وأود أن أقول إن ما يحدث كان من المواقف التي توقعناها وأطالبكم بالصبر وبالاستمرار في تشجيع نادينا".

واختير لابورتا رئيسا للنادي الكتالوني للمرة الثانية في مارس/آذار بأغلبية ضخمة عقب استقالة جوسيب ماريا بارتوميو العام الماضي لتجنب اقتراع بسحب الثقة.

لكن لابورتا واجه بداية صعبة لفترته، إذ أنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإسباني، كما غادر الهداف التاريخي ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في انتقال مجاني رغم أن رئيس برشلونة تعهد بشكل متكرر في عدة مناسبات ببقاء النجم الأرجنتيني.

وشكلت هزيمة الأمس من بايرن ضربة جديدة لبرشلونة، رغم أن المدرب رونالد كومان والمدافع جيرار بيكي لم يظهرا اندهاشا بعد الهزيمة.

وأشار لابورتا في مرات عديدة إلى الأزمة المالية لبرشلونة، وكشف الشهر الماضي أن ديون النادي تبلغ 1.35 مليار يورو. لكنه تعهد بأن ينهض النادي مجددا خلال وقت قريب.

وتابع لابورتا "أطلب منكم الثقة بنا، الأشخاص الذين يديرون النادي، نحتاج إلى ثقتكم وصبركم وعدم التشكيك في أننا سنتخطى هذا الموقف".

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📌 برشلونة بعد خسارة الثمانية .. فقد هيبته#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة_ميونخ #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/Alf5t9c0Pm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2021

الإصابات تضرب برشلونة

وتضاعفت أزمة برشلونة بعد هزيمته أمام بايرن ميونخ نتيجة الإصابات التي ضربت أعمدة الفريق، حيث تعرض الظهير الأيسر المخضرم جوردي ألبا ولاعب الوسط الشاب بيدري للإصابة خلال الخسارة أمام بايرن، ليصل عدد المصابين إلى 6 نجوم من الأساسيين بالفريق.

وخرج ألبا في الدقيقة 74 من عمر المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما شارك بيدري في المباراة بأكملها، عقب عودته للملاعب بعد حصوله على فترة راحة استمرت 3 أسابيع.

وأعلن برشلونة على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أن بيدري يعاني من مشكلة في الفخذ، وانضم إلى ألبا في غرفة العلاج قبل مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني يوم الاثنين المقبل.

ولم يكشف برشلونة النقاب عن موعد عودة هذين اللاعبين إلى الملاعب.

وجاءت إصابة بيدري وألبا قبل فترة مزدحمة بالمباريات لبرشلونة، الذي يستعد لخوض 5 لقاءات في غضون أسبوعين، من بينها مواجهة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، مطلع الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يغيب المهاجم الدانماركي مارتن برايثويت عن باقي مباريات برشلونة في 2021، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، في حين أن زملاءه المهاجمين سيرجيو أغويرو وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي بعيدون عن الملاعب بسبب الإصابات أيضا.