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كرة قدم

شاهد.. ليفاندوفسكي يثأر لزميله بواتينغ من برشلونة

ليفاندوفسكي رواغ بيكيه بطريقة اعتبرت ثأرية لموقعة ميسي مع بواتينغ (مواقع التواصل)
ليفاندوفسكي رواغ بيكيه بطريقة اعتبرت ثأرية لموقعة ميسي مع بواتينغ (مواقع التواصل)
15/9/2021

الهدف الثاني الشخصي الذي سجله روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ، في فوز فريقه على برشلونة بدوري الأبطال بثلاثية نظيفة، ذكّر متابعي كرة القدم بهدف ليونيل ميسي ضد الفريق البافاري عام 2015.

في الدقيقة الـ 85 من المباراة وصلت الكرة إلى سيرج غنابري داخل منطقة جزاء برشلونة الذي سددها مباشرة، لكن الكرة ارتدت من أسفل القائمة لتصل إلى ليفاندوفسكي الذي لم يسددها مباشرة بل رواغ المدافع جيرارد بيكيه بطريقة اعتبرت "مهينة" وسدد الكرة داخل المرمى ببرودة أعصاب.

وذكر هدف "ليفا" متابعي كرة القدم بهدف ميسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015، عندما رواغ ميسي جيروم بواتينغ مدافع البايرن آنذاك بمهارة فريدة وأسقطه أرضا وسجل الهدف.

وهناك احتمال أن تتكرر مراوغة ميسي التاريخية في الدوري الفرنسي بعد انتقال "البولغا" إلى باريس سان جيرمان وبواتينغ لليون.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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