أفسد فريق يانغ بويز السويسري احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة للتسجيل بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تغلب على يونايتد 2-1 بمستهل دور المجموعات.
شاهد.. بايرن ميونخ يهين برشلونة مجددا في دوري أبطال أوروبا
حقق فريق بايرن ميونخ الألماني انتصارًا مهينا 3-0 على برشلونة الإسباني في عقر داره في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة، في مستهل مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.
وعلى ملعب كامب نو -الذي لم يعد "رهيبا"- تقدم بايرن بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 56.
مولر يمارس هوايته المفضلة ويؤكد أفضلية البايرن 💪#دوري_أبطال_أوروبا #برشلونة_ميونخ #UCL #beINUCL #BarcaBayern pic.twitter.com/ymYA1upaLW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2021
وبلغت الإهانة ذروتها في الدقيقة 85 عندما سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد مراوغة "فاضحة" للدفاع على بعد خطوات من المرمى المسخن بالأهداف.
⚽️🥅 ليفاندوفسكي يستغل تشتت برشلونة الدفاعي ويعزز تقدم البافاري#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة_ميونخ #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/oVEH6CM8nf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2021
وبهذه النتيجة، يتصدر بايرن ميونخ المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، يليه فريقا دينامو كييف الأوكراني وبنفيكا البرتغالي بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما السلبي الثلاثاء أيضا، في حين تذيل برشلونة المجموعة من دون نقاط أو أهداف.
⏰ TUESDAY'S RESULTS ⏰
Goals, comebacks, drama ✅
🔝 Best performance?#UCL
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2021