شاهد.. بايرن ميونخ يهين برشلونة مجددا في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني انتصارًا مهينا 3-0 على برشلونة الإسباني في عقر داره في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة، في مستهل مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وعلى ملعب كامب نو -الذي لم يعد "رهيبا"- تقدم بايرن بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وبلغت الإهانة ذروتها في الدقيقة 85 عندما سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد مراوغة "فاضحة" للدفاع على بعد خطوات من المرمى المسخن بالأهداف.

وبهذه النتيجة، يتصدر بايرن ميونخ المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، يليه فريقا دينامو كييف الأوكراني وبنفيكا البرتغالي بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما السلبي الثلاثاء أيضا، في حين تذيل برشلونة المجموعة من دون نقاط أو أهداف.