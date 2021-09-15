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كرة قدم

"الوحش" البولندي ليفاندوفسكي آلة تهديف لا ترحم

ليفاندوفسكي سجل هدفا واحدا على الأقل في 18 مباراة متتالية بقميص البايرن (الأناضول)
ليفاندوفسكي سجل هدفا واحدا على الأقل في 18 مباراة متتالية بقميص البايرن (الأناضول)
15/9/2021

يوما بعد آخر ومباراة عقب أخرى، يثبت النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ علو كعبه، وأنه من بين أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم.

وسجل "ليفا" ثنائية في فوز فريقه أمس الثلاثاء على برشلونة بثلاثية نظيفة في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا الذي انطلق أمس.

وعزز قائد منتخب بولندا مركزه الثالث في قائمة هدافي المسابقة القارية الأم (75 هدفا) بعد النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. كما سجل هدفا على الأقل في 18 مباراة متتالية بقميص الفريق البافاري.

ولم يتوقف الأمر هنا، إذ بات أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ بداية موسم 2019- 2020:

  • ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ): 112 هدفا
  • الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 76 هدفا
  • البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس ومانشستر يونايتد): 76 هدفا
  • الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 69 هدفا
المصدر : مواقع إلكترونية

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