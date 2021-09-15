انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

أرقام كارثية وأداء هزيل.. هكذا دمر بايرن ميونخ برشلونة

البرسا لم يسدد نحو مرمى البايرن طيلة دقائق المباراة (رويترز)
البرسا لم يسدد نحو مرمى البايرن طيلة دقائق المباراة (رويترز)
15/9/2021

معظم الترجيحات قبل مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في أولى مباريات الفريقين بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كانت تصب في مصلحة البافاري، في حين تحدث البعض عن ثأر كتالوني من الخسارة المذلة 8-2 في النسخة قبل الماضية من المسابقة، ولكن على أرض الملعب كان أداء البرسا هزيلا وأرقامه كارثية.

وأنهى البايرن الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله توماس مولر الذي أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في مرمى البرسا بالمسابقة القارية الأم (7 أهداف في 6 مباريات)، ولولا وجود الحارس الألماني تيرشتيغن لكانت النتيجة أثقل.

وفي الشوط الثاني واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هوايته في هز الشباك، وسجل ثنائية في "الكامب نو" رفعت رصيده إلى 75 هدفا في دوري الأبطال.

وبينما كان تيرشتيغن مشغولا بالذود عن مرماه وتصدى لأربع فرص محققة، جلس مواطنه مانويل نوير كأنه في صفوف المشاهدين ولم يتصد لأي كرة، لأن مرماه لم يتلق أي تسديدة بين الخشبات الثلاث طيلة دقائق المباراة.

وأكثر من ذلك لم يخلق لاعبو البرسا أي فرصة ولم يضيعوا أي فرصة محققة، كما خسروا الاستحواذ في الشوط الأول ومعظم فترات المباراة قبل أن تنتهي المباراة بتقاسم الفريقين الاستحواذ.

ومحاولات البايرن في المباراة وصلت إلى 16 بينها 7 كرات خطرة، في حين اكتفى برشلونة بخمس محاولات عقيمة.

وأثخن البايرن، مرمى البلوغرانا بـ21 هدفا في آخر 6 مواجهات جمعت بينهما في البطولة القارية.

ولأول مرة في تاريخه، خسر البرسا آخر 3 مباريات على ملعبه في دوري الأبطال (يوفنتوس 3-0 وباريس سان جيرمان 4-1 وبايرن أمس 3-0).

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

برشلونة وبايرن يخطفان الأضواء من المواجهتين الناريتين.. تعرف على أبرز مباريات دور المجموعات بأبطال أوروبا

عندما تنطلق مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء، ستسلط الأضواء بشكل كبير على المباراة المرتقبة بين برشلونة الإسباني وضيفه بايرن ميونخ الألماني، وذلك ضمن عدة مواجهات بارزة.

13/9/2021
المزيد من كرة قدم

ليفربول وميلان قمة الليلة بذكريات نهائيي نسختي 2005 و2007

في نهائي نسخة 2007، فاز ميلان على ليفربول 2-1 (رويترز)

رغم انضمام ميسي وراموس لمبابي ونيمار.. بوكيتينو: سان جيرمان ليس فريقا حتى الآن

ميسي (يمين) يتصدر الصفقات الجديدة الكبرى لسان جيرمان هذا الموسم (رويترز)

بالفيديو.. النصر السعودي يلحق بالهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

لاعبو النصر يحتفلون بهدف أبو بكر (نادي النصر)

بالفيديو.. يانغ بويز المغمور يفسد احتفالية الهداف التاريخي رونالدو ويهزم مانشستر يونايتد في أبطال أوروبا

رونالدو يحتفل بالهدف الذي سجله في مرمى يونغ بويز (رويترز)
الأكثر قراءة

أنا الذي حفرت النفق.. محمود العارضة يروي قصة الأسرى الستة

العارضة بدأ حفر النفق قبل 10 شهور ويرفض التجاوب مع المحققين الإسرائيليين (مواصع التواصل)

تصريحات روسية وإشادة فرنسية بقطر.. وزير خارجية طالبان يتحدث ومشاورات لتشكيل جيش قوي وأميركا تجمد الأموال

الدبلوماسية الأفغانية الجديدة تريد علاقات جيدة مع العالم وعدم التدخل بالشؤون الداخلية &#34;فسياسة الضغط لم تنفع طيلة 20 سنة ولن تجدي بعد ذلك (الجزيرة)

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا لدولة فلسطينية ولا للقاء عباس ونعم لتبادل أسرى بشروط

بينيت مستعد لإبرام صفقة تبادل أسرى في ظل ظروف معينة (رويترز)

كيف نحافظ على لياقة الدماغ؟ إليك 4 نصائح طبية