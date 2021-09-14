تأهل النصر السعودي للدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم ليلحق بمنافسه المحلي الهلال بعد الفوز 1-0 على تراكتور سازي الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.

واكتفى النصر -الذي بلغ الدور قبل النهائي في الموسم الماضي- بهدف المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر بالدقيقة 11 ليحقق الانتصار في الدور ثمن النهائي الذي يقام من مواجهة واحدة.

وتلقى أبو بكر تمريرة متقنة من البرازيلي أندرسون تاليسكا ليسدد من فوق الحارس، في تعاون مثمر للوافدين الجديدين وفي ظل غياب الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب الإيقاف.

تمريرات متبادلة ↔️

مراوغة رائعة 💫 🇸🇦 فرصة أكثر من رائعة لعبدالفتاح عسيري @AAsiri45 كاد على إثرها أن يُضاعف النتيجة للنصر @AlNassrFC أمام 🇮🇷 تراكتور @tractorsc1970 في مواجهة دور الـ16 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2021 pic.twitter.com/ZIjy82xAFM — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 14, 2021

وكان الهلال بطل 2019 حجز أولى بطاقات التأهل للدور ربع النهائي بفوزه 2-0 على الاستقلال الإيراني أمس الاثنين.