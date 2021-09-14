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كرة قدم

النصر السعودي يلحق بالهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

لاعبو النصر يحتفلون بهدف أبو بكر (نادي النصر)
لاعبو النصر يحتفلون بهدف أبو بكر (نادي النصر)
14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202110:31 PM (مكة المكرمة)

تأهل النصر السعودي للدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم ليلحق بمنافسه المحلي الهلال بعد الفوز 1-0 على تراكتور سازي الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.

واكتفى النصر -الذي بلغ الدور قبل النهائي في الموسم الماضي- بهدف المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر بالدقيقة 11 ليحقق الانتصار في الدور ثمن النهائي الذي يقام من مواجهة واحدة.

وتلقى أبو بكر تمريرة متقنة من البرازيلي أندرسون تاليسكا ليسدد من فوق الحارس، في تعاون مثمر للوافدين الجديدين وفي ظل غياب الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب الإيقاف.

وكان الهلال بطل 2019 حجز أولى بطاقات التأهل للدور ربع النهائي بفوزه 2-0 على الاستقلال الإيراني أمس الاثنين.

المصدر : رويترز
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