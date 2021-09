ميلان يقتدي بليفربول لاستعادة المجد الأوروبي

قال رئيس نادي ميلان الإيطالي باولو سكاروني إن فريقه لكرة القدم ملتزم بمشروع طويل الأمد في محاولة للسير على نهج ليفربول الإنجليزي.

ويستعد ميلان للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2014، حينما يلتقي غدا الأربعاء ليفربول الذي خسر مرة واحدة فقط آخر 12 مباراة بدور المجموعات على ملعبه أنفيلد.

ويسير النادي الإيطالي بخطى ثابتة في الدوري تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، حيث فاز في أول 3 مباريات هذا الموسم ليقتسم الصدارة مع روما ونابولي.

وقال سكاروني لمحطة "راي" الإذاعية إن الأولوية هي "العودة لدوري أبطال أوروبا، ميلان ينبغي أن يوجد بها دائما".

وأضاف "إذا أمكننا القيام بما هو أفضل فسنكون سعداء، الهدف هو احتلال المركز الرابع على الأقل (بالدوري المحلي) وإذا أنهينا المهمة بالمركز الأول فسأكون سعيدا".

وتابع "ستيفانو بيولي صنع مزيجا مثاليا من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة، بنى فريقا حقيقيا يجيد المغامرة والمتعة، المدرب لم يكن أبدا على الهامش، معا لدينا مشروع طويل الأمد منذ اليوم الأول".

وتحدث رئيس ميلان عن الفروق بين الأندية الإيطالية ونظيرتها الإنجليزية حاليا، وقال "سنلعب أمام ليفربول، النادي الذي يحصل على 100 مليون يورو من عائدات بيع التذاكر بينما نحصل نحن على 35 مليونا".

