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كرة قدم

ميلان يقتدي بليفربول لاستعادة المجد الأوروبي

ميلان ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 ألقاب (رويترز)
ميلان ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 ألقاب (رويترز)
14/9/2021

قال رئيس نادي ميلان الإيطالي باولو سكاروني إن فريقه لكرة القدم ملتزم بمشروع طويل الأمد في محاولة للسير على نهج ليفربول الإنجليزي.

ويستعد ميلان للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2014، حينما يلتقي غدا الأربعاء ليفربول الذي خسر مرة واحدة فقط آخر 12 مباراة بدور المجموعات على ملعبه أنفيلد.

ويسير النادي الإيطالي بخطى ثابتة في الدوري تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، حيث فاز في أول 3 مباريات هذا الموسم ليقتسم الصدارة مع روما ونابولي.

وقال سكاروني لمحطة "راي" الإذاعية إن الأولوية هي "العودة لدوري أبطال أوروبا، ميلان ينبغي أن يوجد بها دائما".

وأضاف "إذا أمكننا القيام بما هو أفضل فسنكون سعداء، الهدف هو احتلال المركز الرابع على الأقل (بالدوري المحلي) وإذا أنهينا المهمة بالمركز الأول فسأكون سعيدا".

وتابع "ستيفانو بيولي صنع مزيجا مثاليا من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة، بنى فريقا حقيقيا يجيد المغامرة والمتعة، المدرب لم يكن أبدا على الهامش، معا لدينا مشروع طويل الأمد منذ اليوم الأول".

وتحدث رئيس ميلان عن الفروق بين الأندية الإيطالية ونظيرتها الإنجليزية حاليا، وقال "سنلعب أمام ليفربول، النادي الذي يحصل على 100 مليون يورو من عائدات بيع التذاكر بينما نحصل نحن على 35 مليونا".

وأضاف "أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي في حاجة لملاعب جديدة يكون بإمكانها الوصول بنا لمصاف الأندية الأوروبية، وإلا فإن الجماهير عليها أن تتقبل الأداء الذي لا يضاهي المستوى الأوروبي".

ويعتبر ميلان ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 ألقاب، بفارق 6 ألقاب عن ريال مدريد المتصدر، وقد توج ليفربول باللقب الأغلى على مستوى الأندية 6 مرات.

المصدر : وكالات

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رسم: رأفت الخطيب
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