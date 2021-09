شهدت فترة الانتقالات الصيفية الماضية انضمام أسماء كبيرة إلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من أبرزها البرتغالي كريسيانو رونالدو العائد إلى مانشستر يونايتد، وروميلو لوكاكو العائد إلى تشلسي. لكن هل يعني قدوم الأسماء الكبيرة تقديم الإضافة المرجوة؟

وذكر تقرير لموقع "ذا كونفرسيشن" (The Conversation) أن الأسماء الكبيرة لا تتألق دائما عند الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، حيث يفشل بعض النجوم في تقديم مستوياتهم العادية لعدة أسباب.

وسلط التقرير الضوء على دراسة علمية حديثة رصدت أسباب صعوبة تكيف اللاعبين الجدد عند الانتقال إلى الدوري الإنجليزي -وبعضهم من النجوم المنتقلين مقابل مبالغ ضخمة- من خلال التركيز على ما يتعرضون له داخل الملعب وخارجه.

مثل أي شخص ينتقل من بلد إلى آخر، يجب على اللاعبين وعائلاتهم التكيف مع بيئة جديدة وغير مألوفة، والعثور على مكان مناسب للعيش، وتكوين صداقات، واختيار المدارس للأطفال، كل ذلك إلى جانب الضغوط الكروية طوال الموسم.

وقد يعاني البعض من حاجز عدم معرفة اللغة، وهو ما يؤثر على أداء اللاعبين على أرض الملعب، حيث يقلص قدرتهم على التواصل مع زملائهم في الفريق ومع أعضاء الجهاز الطبي، وعلى استيعاب التعليمات في التدريبات.

As @Torres turns 3️⃣6️⃣, enjoy some memorable El Nino goals all over again! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/tCvPgeEJb5

— Liverpool FC (@LFC) March 20, 2020