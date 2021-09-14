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كرة قدم

كأس العالم كل عامين.. مقترح للفيفا في طريقه لأن يصبح أمرا واقعا

مقر الفيفا في زيورخ السويسرية (رويترز)
مقر الفيفا في زيورخ السويسرية (رويترز)
14/9/2021-|آخر تحديث: 14/9/202106:57 PM (مكة المكرمة)

دعا باتريس موتسيبي -رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF)- إلى مواصلة المناقشات حول مقترح إقامة كأس العالم كل عامين "بطريقة أكثر انفتاحا" في رسالة دعم -فيما يبدو- لخطط الاتحاد الدولي "فيفا" (FIFA) المثيرة للجدل.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" (CONCACAF) -أمس الاثنين- أنه منفتح على فكرة إقامة كأس العالم كل عامين مشيرا إلى أنها توفر هيكلا أكثر توازنا باللعبة عالميا.

وأقر الكونكاكاف بمزايا جدول جديد لكرة القدم إذا تضمن فترات انتقالات أقل ورحلات أقل ومباريات رسمية أكثر بدلا من المباريات الودية.

قلة المعارضين

وباستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) وبعض الفرق الكبرى فإن دعم قرار إقامة المونديال كل عامين في طريقه لأن يتحول إلى قرار رسمي ملزم للجميع.

ووصف يورغن كلوب -مدرب ليفربول- ذلك بأنه محاولة لجمع المال بشكل أكبر على حساب سلامة اللاعبين "وسط جدول مباريات قاس".

ويعد موتسيبي -رئيس الكاف الجديد- من أكبر حلفاء جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، حيث يملك الكاف كتلة تصويتية كبيرة داخل المؤسسة العالمية (54 صوتا بين 211).

وقال موتسيبي -في بيان- "يرى الكاف أنه في هذه المرحلة من المهم بمكان استمرار المناقشات والمداولات بطريقة منفتحة وبهدف القيام بما هو بمصلحة جميع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية ولاعبي كرة القدم وغيرهم من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي ملتزم بشدة بتطوير ونمو ونجاح كرة القدم في أفريقيا وبقية العالم. نعتقد أن مسألة نمو الفيفا ونجاحه على المدى الطويل ومصلحة الاتحادات الأعضاء وجميع الاتحادات القارية متشابكة بشكل لا ينفصم".

وتابع موتسيبي "نثق أنه من خلال المناقشات والمداولات سنجد حلولا معا للقيام بما يصب في مصلحة كرة القدم وجميع أطراف اللعبة عالميا".

وفي وقت سابق رحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخطة الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين.

وصوت مجلس الفيفا لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من 4 أعوام.

المصدر : رويترز
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رسم: رأفت الخطيب
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