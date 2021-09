سببان للعودة والبحث عن السعادة.. تفاصيل حديث الكواليس بين رونالدو ورفاقه في مانشستر يونايتد

ألقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطابا حماسيا أمام رفاقه قبل أول مباراة له مع مانشستر يونايتد، وكشف عن أسباب عودته للنادي الإنجليزي وتعهد بترك إرث ممتد مع "الشياطين الحمر".

وكشفت صحيفة "صن" (The Sun) البريطانية تفاصيل الخطاب، وأكدت أن اللاعب طالب زملاءه بالتضحية بكل شيء من أجل استعادة المجد والتتويج بالألقاب.

وقال رونالدو وفقا لما نقلته الصحيفة "لقد عدت إلى يونايتد لسببين. الأول لأنني أحب النادي، والثاني أنني أحب عقلية الفوز التي تسود صفوف هذا النادي. لم أعد لأكون مشجعا. إذا كنتم تريدون النجاح، فأنا أريدكم أن تحبوا هذا النادي من أعماق قلوبكم".

