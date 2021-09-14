انتقل الى المحتوى
البث الحي
كرة قدم

سببان للعودة والبحث عن السعادة.. تفاصيل حديث الكواليس بين رونالدو ورفاقه في مانشستر يونايتد

رونالدو: أنا هنا للفوز ولا شيء غيره لأنه يجلب لنا السعادة وأنا أريد أن أكون سعيدا (رويترز)
رونالدو: أنا هنا للفوز ولا شيء غيره لأنه يجلب لنا السعادة وأنا أريد أن أكون سعيدا (رويترز)
14/9/2021

ألقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطابا حماسيا أمام رفاقه قبل أول مباراة له مع مانشستر يونايتد، وكشف عن أسباب عودته للنادي الإنجليزي وتعهد بترك إرث ممتد مع "الشياطين الحمر".

وكشفت صحيفة "صن" (The Sun) البريطانية تفاصيل الخطاب، وأكدت أن اللاعب طالب زملاءه بالتضحية بكل شيء من أجل استعادة المجد والتتويج بالألقاب.

وقال رونالدو وفقا لما نقلته الصحيفة "لقد عدت إلى يونايتد لسببين. الأول لأنني أحب النادي، والثاني أنني أحب عقلية الفوز التي تسود صفوف هذا النادي. لم أعد لأكون مشجعا. إذا كنتم تريدون النجاح، فأنا أريدكم أن تحبوا هذا النادي من أعماق قلوبكم".

وأضاف "ما عليكم سوى تناول الطعام والنوم والقتال من أجل هذا النادي. سواء كنت تلعب أو لا تلعب، فأنت بحاجة إلى دعم زملائك في الفريق وتقديم 100% للنادي دائما".

وتابع "أنا هنا للفوز ولا شيء غير ذلك. الفوز يجلب لنا السعادة، وأنا أريد أن أكون سعيدا".

وأشار النجم البرتغالي إلى أنه كان يتابع من بعيد وضع الفريق السنوات الماضية بعد رحيل المدرب الأسطورة أليكس فيرغسون، واعتبر أن النادي تراجع كثيرا، ولكنه أكد لزملائه أنه يؤمن بهم وأن لديهم موهبة كافية للعودة لطريق الفوز والتتويج بالألقاب.

وقال "أنتم جميعاً لاعبون رائعون وأنا أؤمن بكم وإلا لما عدت. سوف يدعمك المشجع إذا قدمت أفضل ما لديك. أريد فقط بيئة تؤمن بالفوز والتفوق، عندما أتقاعد يوما ما، ستظل عقلية الفوز قائمة، وستهيمن هذه المجموعة من اللاعبين على كرة القدم، كما فعلنا في الماضي. سأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق ولكني أحتاج إلى دعمكم أيضا. هل أنتم مستعدون للقتال؟ هل أنتم مستعدون لترك كل شيء على أرض الملعب".

واستقبل الحاضرون الخطاب بحفاوة كبيرة، وحظي النجم البرتغالي بتحية من زملائه قبل التوجه للملعب وحسم المباراة بنتيجة 4-1، أحرز منها رونالدو ثنائية.

ويلتقي مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء مع يانغ بويز السويسري بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولم يستبعد المدرب أولي غونار سولشار عدم إشراك رونالدو في هذه المواجهة، لمنحه راحة قبل أسابيع من المباريات المتتالية.

المصدر : صن

حول هذه القصة

رونالدو المذهل ينافس على لقب الأسرع بعمر 36 عاما

لا يتوقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إبهار الجميع، متحديا قيود العمر والزمن، حيث سجل أول أمس انطلاقة بسرعة قاربت الأرقام المسجلة من أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

13/9/2021
المزيد من كرة قدم

الكل تقريبا يغرد في صف الفيفا.. كأس العالم كل عامين مقترح في طريقه لأن يصبح أمرا واقعا

مقر الفيفا في زيورخ السويسرية (رويترز)

“أصعب من المتوقع”.. لماذا يفشل بعض النجوم عند الانتقال للدوري الإنجليزي؟

مهاجم ليفربول السابق فرناندو توريس: إذا لم تتمكن من شرح مكان ونوع الألم بالضبط، قد ينتهي بك الأمر بتلقي العلاج الخاطئ (رويترز)

ميلان يقتدي بليفربول لاستعادة المجد الأوروبي

ميلان ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 ألقاب (رويترز)

كمبيوتر خارق يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

دور المجموعات من دوري الأبطال ينطلق غدا الثلاثاء (الأناضول)
الأكثر قراءة

بالدموع.. برلمانية بريطانية مسلمة تكشف معاناتها مع الإسلاموفوبيا

كلمة زارا سلطانة أحدثت ضجة في صفوف السياسيين البريطانيين وامتدحها العديد من البرلمانيين (رويترز)

أكد الالتزام بعدم استخدام أراضي بلاده ضد أي دولة.. وزير الخارجية الأفغاني يدعو إلى عدم الربط بين السياسة والمساعدات

أمير خان متقي قال إن حركة طالبان تواجه ضغوطا من دول العالم ومن دول الجوار (الأناضول)

لا تُؤجّل قراءة هذا التقرير إلى وقتٍ لاحق: إليك نصائح علم النفس للتغلّب على عادة التسويف

رسم: رأفت الخطيب
logo

إريك زمور.. المرشح لرئاسة فرنسا الذي يفضل النازية على الإسلام