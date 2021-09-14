سببان للعودة والبحث عن السعادة.. تفاصيل حديث الكواليس بين رونالدو ورفاقه في مانشستر يونايتد

ألقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطابا حماسيا أمام رفاقه قبل أول مباراة له مع مانشستر يونايتد، وكشف عن أسباب عودته للنادي الإنجليزي وتعهد بترك إرث ممتد مع "الشياطين الحمر".

وكشفت صحيفة "صن" (The Sun) البريطانية تفاصيل الخطاب، وأكدت أن اللاعب طالب زملاءه بالتضحية بكل شيء من أجل استعادة المجد والتتويج بالألقاب.

وقال رونالدو وفقا لما نقلته الصحيفة "لقد عدت إلى يونايتد لسببين. الأول لأنني أحب النادي، والثاني أنني أحب عقلية الفوز التي تسود صفوف هذا النادي. لم أعد لأكون مشجعا. إذا كنتم تريدون النجاح، فأنا أريدكم أن تحبوا هذا النادي من أعماق قلوبكم".

وأضاف "ما عليكم سوى تناول الطعام والنوم والقتال من أجل هذا النادي. سواء كنت تلعب أو لا تلعب، فأنت بحاجة إلى دعم زملائك في الفريق وتقديم 100% للنادي دائما".

وتابع "أنا هنا للفوز ولا شيء غير ذلك. الفوز يجلب لنا السعادة، وأنا أريد أن أكون سعيدا".

وأشار النجم البرتغالي إلى أنه كان يتابع من بعيد وضع الفريق السنوات الماضية بعد رحيل المدرب الأسطورة أليكس فيرغسون، واعتبر أن النادي تراجع كثيرا، ولكنه أكد لزملائه أنه يؤمن بهم وأن لديهم موهبة كافية للعودة لطريق الفوز والتتويج بالألقاب.

وقال "أنتم جميعاً لاعبون رائعون وأنا أؤمن بكم وإلا لما عدت. سوف يدعمك المشجع إذا قدمت أفضل ما لديك. أريد فقط بيئة تؤمن بالفوز والتفوق، عندما أتقاعد يوما ما، ستظل عقلية الفوز قائمة، وستهيمن هذه المجموعة من اللاعبين على كرة القدم، كما فعلنا في الماضي. سأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق ولكني أحتاج إلى دعمكم أيضا. هل أنتم مستعدون للقتال؟ هل أنتم مستعدون لترك كل شيء على أرض الملعب".

واستقبل الحاضرون الخطاب بحفاوة كبيرة، وحظي النجم البرتغالي بتحية من زملائه قبل التوجه للملعب وحسم المباراة بنتيجة 4-1، أحرز منها رونالدو ثنائية.

ويلتقي مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء مع يانغ بويز السويسري بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولم يستبعد المدرب أولي غونار سولشار عدم إشراك رونالدو في هذه المواجهة، لمنحه راحة قبل أسابيع من المباريات المتتالية.