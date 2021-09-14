أفسد فريق يانغ بويز السويسري احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة للتسجيل بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على يونايتد 2-1 اليوم الثلاثاء في افتتاح مباريات دور المجموعات بالبطولة.

وعلى ملعب سويس وانكدورف بمدينة بيرن السويسرية، أحرز رونالدو أول أهداف الموسم الجديد للبطولة؛ حيث افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 13.

ورفع رونالدو رصيده بذلك إلى 135 هدفا في سجل مشاركاته بالبطولة الأوروبية التي يحتفظ بلقب هدافها التاريخي، وكان الهدف هو الأول له بقميص مانشستر يونايتد في دوري الأبطال منذ عام 2009 الذي رحل فيه عن الفريق لينضم إلى ريال مدريد الإسباني.

وتلقى مانشستر يونايتد صدمة في الدقيقة 35 إثر طرد آرون فان بيساكا من صفوف الفريق، واستغل يانغ بويز تفوقه العددي ليدرك التعادل عن طريق نيكولاس مومي في الدقيقة 66.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن البديل جوردان سيباتشيو خطف هدف الفوز 2-1 ليانغ بويز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة إثر خطأ فادح من جيسي لينغارد الذي نزل كبديل لرونالدو في الدقيقة 72، حين أعاد الكرة للخلف بشكل غير دقيق ليقتنصها سيباتشيو، وتتفجر احتفالات عارمة بين الجماهير السويسرية، بينما تجرع يونايتد مرارة الهزيمة في أسوأ بداية ممكنة في أبطال أوروبا.

ووضح على وجه رونالدو "العبوس" عدم الرضا عن قرار تبديله، وأكد ذلك دخوله في نقاش قصير مع مدربه أولي غونار سولشاير، الذي حاصرته الاتهامات بعد المباراة بالتسبب في الهزيمة المهينة نتيجة لسوء التبديلات بشكل عام وخاصة تبديل رونالدو.

وأحرز يانغ بويز بذلك أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة السادسة التي شهدت الثلاثاء أيضا تعادل فياريال الإسباني مع أتلانتا الإيطالي 2-2، ليتذيل مانشستر يونايتد المجموعة دون نقاط.