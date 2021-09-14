قد يكون أسعد شخص شاهد تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول مباراة له بملعب أولد ترافورد، هو مدربه السابق وأسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون.
يانغ بويز المغمور يفسد احتفالية الهداف التاريخي رونالدو ويهزم مانشستر يونايتد في أبطال أوروبا
أفسد فريق يانغ بويز السويسري احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالعودة للتسجيل بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتغلبه على يونايتد 2-1 اليوم الثلاثاء في افتتاح مباريات دور المجموعات بالبطولة.
وعلى ملعب سويس وانكدورف بمدينة بيرن السويسرية، أحرز رونالدو أول أهداف الموسم الجديد للبطولة؛ حيث افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 13.
رونالدو يواصل بدايته الصاروخية مع مانشستر يونايتد💪#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_يونايتد#beINUCL #UCL pic.twitter.com/E7d6wWG8AH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2021
ورفع رونالدو رصيده بذلك إلى 135 هدفا في سجل مشاركاته بالبطولة الأوروبية التي يحتفظ بلقب هدافها التاريخي، وكان الهدف هو الأول له بقميص مانشستر يونايتد في دوري الأبطال منذ عام 2009 الذي رحل فيه عن الفريق لينضم إلى ريال مدريد الإسباني.
😍 كم اشتقنا لسماع هذا النشيد الرائع 🎶!#دوري_أبطال_أوروبا | #دوري_الابطال #UCL | #YBMUN pic.twitter.com/vs6ZdtyMGD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2021
وتلقى مانشستر يونايتد صدمة في الدقيقة 35 إثر طرد آرون فان بيساكا من صفوف الفريق، واستغل يانغ بويز تفوقه العددي ليدرك التعادل عن طريق نيكولاس مومي في الدقيقة 66.
وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن البديل جوردان سيباتشيو خطف هدف الفوز 2-1 ليانغ بويز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة إثر خطأ فادح من جيسي لينغارد الذي نزل كبديل لرونالدو في الدقيقة 72، حين أعاد الكرة للخلف بشكل غير دقيق ليقتنصها سيباتشيو، وتتفجر احتفالات عارمة بين الجماهير السويسرية، بينما تجرع يونايتد مرارة الهزيمة في أسوأ بداية ممكنة في أبطال أوروبا.
⏱️ الدقيقة 72 جيسي لينغارد يدخل بديلاً لكريستيانو رونالدو
⏱️ الدقيقة 90+5 جيسي لينغارد يُهدي يونغ بويز هدف الفوز !!
💬 ما رأيك بتبديلات سولشار؟#دوري_أبطال_أوروبا | #يونغ_بويز | #مانشستر_يونايتد #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/pzI2If2tvi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2021
ووضح على وجه رونالدو "العبوس" عدم الرضا عن قرار تبديله، وأكد ذلك دخوله في نقاش قصير مع مدربه أولي غونار سولشاير، الذي حاصرته الاتهامات بعد المباراة بالتسبب في الهزيمة المهينة نتيجة لسوء التبديلات بشكل عام وخاصة تبديل رونالدو.
سولشار يعلق على تغيير كريستيانو رونالدو#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_يونايتد_يونج #beINUCL #UCL pic.twitter.com/x6Zjm26qOD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2021
وأحرز يانغ بويز بذلك أول 3 نقاط ليتصدر المجموعة السادسة التي شهدت الثلاثاء أيضا تعادل فياريال الإسباني مع أتلانتا الإيطالي 2-2، ليتذيل مانشستر يونايتد المجموعة دون نقاط.
⏰ TUESDAY'S RESULTS ⏰
Goals, comebacks, drama ✅
🔝 Best performance?#UCL
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2021