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كرة قدم

بوكيتينو يدلي بتصريح صادم عن سان جيرمان رغم انضمام ميسي وراموس لمبابي ونيمار

ميسي (يمين) يتصدر الصفقات الجديدة الكبرى لسان جيرمان هذا الموسم (رويترز)
ميسي (يمين) يتصدر الصفقات الجديدة الكبرى لسان جيرمان هذا الموسم (رويترز)
14/9/2021

أصبح باريس سان جيرمان مرشحا فوق العادة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ ضم ليونيل ميسي هذا الموسم، لكن المدرب ماوريسيو بوكيتينو قال إنه لم يحول مجموعة اللاعبين اللامعين لديه إلى فريق بعد.

وتعاقد سان جيرمان مع ميسي في انتقال مجاني من برشلونة ليشكل خط هجوم قوي بوجود الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، لكن الثلاثي لم يظهر أفضل ما لديه حتى الآن.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء -قبل مواجهة كلوب بروج في افتتاح جولات المجموعة الأولى- "لسنا فريقا حتى الآن. جلب النادي العديد من اللاعبين هذا الصيف وتوجد بعض الأسماء الكبيرة لكننا لم نتحول إلى فريق".

وأضاف "نحن مجموعة من اللاعبين تحتاج لتحقيق نتائج جيدة. يسود شعور بأن سان جيرمان وتشلسي هما الأقوى، لكن تشلسي حامل اللقب؛ لذا سيكون الفريق الذي يتوجب التغلب عليه خاصة بعد تعزيز تشكيلته".

وقال قائد الفريق ماركينيوس إنه لا يوجد "ضغط إضافي" للفوز بلقب دوري الأبطال بعد انضمام ميسي لعامين بجانب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق ولاعب الوسط جورجينيو فينالدم من ليفربول.

وتابع المدافع البرازيلي "نتعامل مع الضغوط كل موسم خاصة عند اللعب لسان جيرمان وهذا جزء من اللعبة. بسبب التشكيلة التي نملكها سيزداد الحديث، ونحن سعداء بوجود هذه المجموعة من اللاعبين، لكن لا ضغط إضافي بل أشياء إيجابية فقط".

وتأهل سان جيرمان للدور قبل النهائي بالموسم الماضي وكان وصيف البطل في 2020 لكنه لم يتوج باللقب أبدا.

وقال بوكيتينو إنه لم يحدد بعد مصير مشاركة مبابي ونيمار وميسي الذي لعب نصف ساعة فقط مع فريقه الجديد في مدينة بروج، مشيرا إلى أنه سيتخذ القرار بعد مران اليوم الثلاثاء.

وفي حالة مشاركة الثلاثي معا؛ أكد ماركينيوس عدم وجود مخاوف من كيفية الدفاع.

وأوضح "إذا لعب الثلاثة في الأمام فهم يحظون بالخبرة ويدركون أننا بحاجة للدفاع بشكل جماعي ويجب أن يضغط الدفاع من الأعلى لجعلهم في أفضل ظروف للهجوم".

ويحظى المدرب الأرجنتيني بخيارات عديدة في الهجوم، لكن ربما الأهم أن يختار بين كيلور نافاس وجيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى بعد انضمام الحارس الإيطالي الذي قاد بلاده للتتويج ببطولة أوروبا.

وواصل ماركينيوس "سنتخذ القرارات مباراة بمباراة وأعتقد أن هذا أكثر عدالة ويسعدنا امتلاك الحارسين بتشكيلتنا. الموسم طويل وسيستفيد النادي منهما وكل لاعب يعرف ذلك عند التعاقد مع سان جيرمان".

المصدر : رويترز
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