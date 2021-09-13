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كمبيوتر خارق يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

دور المجموعات من دوري الأبطال ينطلق غدا الثلاثاء (الأناضول)
دور المجموعات من دوري الأبطال ينطلق غدا الثلاثاء (الأناضول)
13/9/2021

دخل الكمبيوتر على خط توقعات الفائز بدوري أبطال أوروبا الذي ينطلق دور المجموعات فيه غدا الثلاثاء.

ووضع هذا الكمبيوتر الخارق مانشستر سيتي في المركز الأول (16% فرص الفوز بالبطولة) بينما حل باريس سان جيرمان في المركز العاشر بين قائمة المرشحين للظفر بلقب المسابقة القارية الأم.

وضم العملاق الباريسي في الميركاتو الصيفي 6 لاعبين في مقدمتهم ليونيل ميسي.

ولكن هذا الكمبيوتر منح نسبة 4% فقط لفرص تتويج فريق العاصمة الفرنسية بالبطولة.

ووصل رجال المدرب بيب غوارديولا إلى نهائي النسخة الماضية، وخسروا بهدف نظيف في النهائي أمام تشلسي، الذي حل في المركز الثالث في توقعات الحاسوب بنسبة 10%.

وقائمة المرشحين للفوز بدوري الأبطال ونسب الفوز المحتملة، بحسب الحاسوب الخارق كما يلي:

  1. مانشستر سيتي (16%)
  2. بايرن ميونخ (11%)
  3. تشلسي (10%)
  4. ليفربول (9%)
  5. برشلونة (8%)
  6. ريال مدريد (6%)
  7. مانشستر يونايتد (5%)
  8. أياكس (5%)
  9. لايبزيغ (4%)
  10. باريس سان جيرمان (4%)
  11. دورتموند (4%)
  12. أتلتيكو مدريد (4%)
  13. إنتر ميلان (4%)
  14. يوفنتوس (2%)
  15. إشبيلية (2%)
المصدر : مواقع إلكترونية

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