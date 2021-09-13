كمبيوتر خارق يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

دخل الكمبيوتر على خط توقعات الفائز بدوري أبطال أوروبا الذي ينطلق دور المجموعات فيه غدا الثلاثاء.

ووضع هذا الكمبيوتر الخارق مانشستر سيتي في المركز الأول (16% فرص الفوز بالبطولة) بينما حل باريس سان جيرمان في المركز العاشر بين قائمة المرشحين للظفر بلقب المسابقة القارية الأم.

وضم العملاق الباريسي في الميركاتو الصيفي 6 لاعبين في مقدمتهم ليونيل ميسي.

ولكن هذا الكمبيوتر منح نسبة 4% فقط لفرص تتويج فريق العاصمة الفرنسية بالبطولة.

ووصل رجال المدرب بيب غوارديولا إلى نهائي النسخة الماضية، وخسروا بهدف نظيف في النهائي أمام تشلسي، الذي حل في المركز الثالث في توقعات الحاسوب بنسبة 10%.

وقائمة المرشحين للفوز بدوري الأبطال ونسب الفوز المحتملة، بحسب الحاسوب الخارق كما يلي: