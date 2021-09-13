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كومان يتراجع ويؤكد أن علاقته جيدة مع رئيس برشلونة

كومان (يسار): ليست لدي مشكلة مع لابورتا ونحن نتحدث عن أشياء تخص النادي (مواقع التواصل)
كومان (يسار): ليست لدي مشكلة مع لابورتا ونحن نتحدث عن أشياء تخص النادي (مواقع التواصل)
13/9/2021

نفى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة وجود أي مشاكل مع خوان لابورتا رئيس النادي، بعد تقارير تناولت توتر العلاقة بين الطرفين.

وكان البرسا أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالليغا، بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد بطل المسابقة، كما خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

وبحث لابورتا عن مدرب جديد بدل كومان في يونيو/حزيران الماضي، في حين قال المدرب الهولندي -في تصريحات لقناة "إن أو إس" (NOS) إن بعض التصريحات السابقة لرئيس النادي لم تكن حكيمة".

ورغم ذلك، فإن المدرب الهولندي أكد -في تصريحات قبل مواجهة بايرن ميونخ غدا الثلاثاء في المسابقة القارية الأم- أن علاقته جيدة مع رئيس النادي.

وأوضح كومان -في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين- أن "علاقتنا جيدة، إذا كان هناك شيء فنحن نتحدث عنه. نحن نرغب في الأفضل للفريق، وهو الأمر الأكثر أهمية".

وأوضح كومان أنه "ليست لدي مشكلة مع رئيس النادي، ونحن نتحدث عن أشياء تخص الفريق، إنها علاقة مثالية بالنسبة لي، كان بيننا بعض الأشياء لكن علاقتنا جيدة".

المصدر : وكالات

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