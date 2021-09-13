كومان: لابورتا يتحدث كثيرا وبفضلي برشلونة يملك مستقبلا

قال الهولندي رونالد كومان إن العمل الذي يقدمه كمدرب لبرشلونة، له أهمية بالغة في إنقاذ مستقبل الفريق، وكشف أنه يفضل أن يتحدث رئيس النادي جوان لابورتا معه مباشرة بدل الخروج بتصريحات عبر الصحف.

وشهد برشلونة تراجعا خلال الموسم الأول لكومان في تدريب الفريق، حيث أنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإسباني بفارق 7 نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتوج باللقب، كما خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد سان جيرمان الفرنسي.

وتفاقمت مشكلات برشلونة بشكل أكبر في أغسطس/آب الماضي حيث عانى من صعوبات مالية وعلاقة معقدة مع رابطة الدوري، وقد رحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق في صفقة انتقال حر واضطر عدة لاعبين للتنازل عن جزء من الرواتب للسماح بإبرام صفقات جديدة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من العلاقة الهشة بين كومان ولابورتا، يستمتع المدرب الهولندي بالفترة التي يقضيها في قيادة الفريق بل ويتطلع إلى توقيع عقد جديد محتمل.

وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية "الأسبوع الماضي، تردد شيء في الإعلام، أعتقد أنه ليس صحيحا. وهذا يشير مجددا إلى أن المدرب ليس لديه الصلاحيات الكاملة" في إشارة إلى تقارير أكدت أن لابورتا طلب من كومان منح فرصة لعدد من اللاعبين، ومن بينهم المدافع صامويل أومتيتي، وهو ما اعتبره المدرب الهولندي تدخلا في صلاحياته.

وأضاف "تحدث (لابورتا) كثيرا ولم يكن حذرا في مناسبتين. كان يمكن القيام بذلك على انفراد، يعجبني اهتمام الرئيس والتزامه وطرحه الأسئلة، فقط يجب ألا يحدث ذلك عبر الصحافة".

ورغم ذلك أكد كومان أنه يشعر بثقة رئيس النادي، وقال "بدءا من الرئيس، لدي شعور بأني أحصل على الدعم اللازم من الجميع. اللاعبون وبقية الطاقم وأعضاء الإدارة".

وأشار المدرب الهولندي إلى أنه مستعد للبقاء مع الفريق، وتجديد عقده الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، وقال "أنا منفتح على البقاء، أنا أستمتع بوقتي. بفضلي، هذا النادي له مستقبل".

وحاول كومان توضيح تصريحاته في مؤتمره الصحفي اليوم بمناسبة مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وقال "ما قصدته أنني مدرب يمنح الفرص للاعبين الشبان. لقد قلتها بهذا المعنى. أنا مدرب يعطي خيارات للشباب الذين هم مستقبل النادي".