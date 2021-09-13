ميسي يرد على "تهكم" بيليه على موهبته

لم يعر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان اهتماما لتصريح الأسطورة البرازيلية بيليه، حين قلل من موهبته واعتبره لاعب "المهارة الواحدة"

وقال بيليه في أحد تصريحاته -في سياق المقارنة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو- إنه "ليس لدى ميسي القدرة على التسجيل بالقدم اليمنى أو الرأس؛ هو لاعب المهارة الواحدة (أي أنه يستطيع التسجيل بقدمه اليسرى فقط)".

غير أن "البولغا"، رد على الأسطورة البرازيلية بيليه -بطريقة غير مباشرة- في الملعب، إذ عادل -بهدف أحرزه من ضربة رأسية- رقم بيليه القياسي باعتباره هداف منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، ثم حطم رقم بيليه وبات ميسي هداف القارة اللاتينية بهدف سجله بقدمه اليمنى.

وتصدر ميسي قائمة الهدافين بعدما سجل ثلاثية (هاتريك) قاد بها المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره البوليفي بثلاثية نظيفة الخميس الماضي ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب لمنتخب بلاده على مستوى منتخبات أميركا الجنوبية، بعد هدفيه الثاني والثالث في شباك بوليفيا، حيث رفع رصيده إلى 79 هدفا، متفوقا على بيليه الذي يملك 77 هدفا في جعبته.