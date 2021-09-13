عود على بدء.. بيل يصاب ويغيب لفترة طويلة عن ريال مدريد

بعد فحوصات أجريت اليوم الاثنين للنجم الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد أظهرت أنه يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليمنى وسيغيب على إثرها لفترة طويلة.

وأصيب بيل في حصة تدريبية للملكي في ملعب "سانتياغو برنابيو" أول أمس السبت، والتي سبقت مواجهة سلتا فيغو أمس الأحد.

وانتشرت صور للويلزي الدولي وهو يعرج ويضع ضمادة حول فخذه الأيمن بعد انتهاء التدريب.

وتأتي إصابة بيل في توقيت سيئ للملكي وفترة مزدحمة بالمباريات.

وسيلعب "الميرينغي" 6 مباريات في الأسابيع الثلاثة المقبلة، بينها 4 في الليغا ومباراتان في دوري أبطال أوروبا.

ومع تقدم بيل (32 عاما) في السن بدأت الإصابات تؤثر عليه بشكل أكبر، ففي الموسم الماضي تعرض لـ3 إصابات مع توتنهام غاب إثرها عن الملاعب 40 يوما لإصابته في الركبة، و10 أيام بسبب معاناته من الألم، و18 يوما إضافية بسبب إصابة عضلية.